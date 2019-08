UTØVERBLOGG: Jeg har trent ganske hardt siden de forrige konkurransene mine. Jeg har fokusert på øke kroppsvekten og å trene med tunge vekter for at kastingen skal bli så lett som mulig.

Jeg har nesten bare kastet med seniordiskosen på to kilo for å kunne være mer stabil med juniordiskosen på 1,75 kilo. Det føler jeg har hjulpet meg mye, særlig i forrige uke da jeg forbedret min egen aldersrekord til 61,02 meter. Jeg var litt for ivrig nå i helga siden jeg viste jeg hadde potensial til å kaste langt. Fokuset skal være å tenke på teknikken under konkurranser og ikke på å kaste langt. Det fokuset klarte jeg ikke helt å holde, men et fint kast på 58 meter holdt likevel til seier i landskampen.

Mette E. Malm Rooth

Jeg har hatt mange stevner i år der jeg har holdt meg stabil på 58-60 meter, og er meget godt fornøyd med det. Stemningen på Kristiansand stadion var kjempebra og jeg hadde veldige gode støtte fra min far/trener som alltid hjelper til når det er nedturer eller noen tunge dager.

Michael Weinberg

Det var god innsats fra de tre andre sørlendingene på Norges lag. Det ble bronse til Sigurd Tveit og Anne Hjort Arntsen på 800 meter, og sølv til Elin Serine Vik Johannessen på 4x100 meter stafett og 5. plass individuelt på 200 meter.

Jeg trener fortsatt hardt videre for neste konkurranse som allerede er kommende helg, nemlig junior-NM i Sigdal.

