EM-runden ble arrangert sist helg Ancelle, et skisted i de franske Alpene. Det ligger rundt 2000 meter over havet. Det var også svært høy temperatur, og sammen med høydemeterne ble det et krevende løp.

Kvelden før startet det med at Jarand-Matias hadde fått sprekk i rammen og den måtte byttes før morgendagen. Så gutta heiv seg rundt og fikk fikset problemet på rekordtid.

På selve løpsdagen måtte Jarand-Matias opp tidlig for å kontrollere sykkelen igjen, og heldig vis gikk det greit.

I selve løpet kjørte han godt. Løpet var veldig lett, så det var ikke rom for feil. Noen småfeil gjorde han likevel, men fikk én femmer på førsterunden. Han hentet seg inn igjen etter feilen og kjørte en god andrerunde. Men skaden var allerede gjort og selv om han bare var fem prikker fra seieren og én fra pallen, så ble det den sure fjerdeplassen.

Jarand-Matias tar med seg mye positive opplevelser, og håper å vinne den avgjørende EM-runden i Tsjekkia kommende helg. Vi vil takke alle sponsorer, familie og venner som støtter oss på veien mot toppen!