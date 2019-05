ARENDAL: Det endte 0–2 på Norac stadion, men spillemessig var Arendal fullt på høyde med det som har vært ett av Norges beste fotballag så langt i sesongen. Men selv om Arendal var gode – så var Odd best der det gjelder som mest: De var supereffektive foran mål, samtidig som keeper Sondre Rossbach hadde en fantomkamp mellom stengene og hindret cup-fadese for eliteserielaget.

Maksimalt uheldig

Arendal startet kampen best, men det var Odd som fikk det første målet – og det kom rett og slett ut av ingenting. Arendal-forsvaret hadde god kontroll på situasjonen og spilte ballen tilbake til keeper Leopold Wahlstedt. Han tok seg god tid da han la ballen til rette, men var maksimalt uheldig og slo ballen rett i hodet på Odd-spissen Tobias Lauritsen som kom løpende.

Det var bare gått åtte minutter av kampen da situasjonen oppsto – og med et tidlig mål til forhåndsfavoritten, så fryktet nok mange av de over 1200 på tribunen at det kunne gå mot stygge sifre for hjemmelaget.

Men Arendal lot seg ikke påvirke av det tidlige målet imot. Hjemmelaget fortsatte å holde ballen i laget, kjempet innbitt om de mistet ballen og kom fram på begge kantene gang på gang mot et Odd-forsvar som måtte yte sitt aller beste for å holde et lekent Arendal-lag fra livet.

Roste hjemmelaget

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo sa følgende etter kampen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Arendal var gode. Bedre enn Odd. Dette var veldig positivt av Arendal, og de har en flott stadion med et bedre dekke enn oss, sa Odd-treneren til Agderposten etter kampslutt.

Men han mente samtidig at Odd-laget ikke viste seg fra sin beste side.

– Vi går fra årsbeste i serien sist til årsverste i dag, sier Fagermo til avisen.

Alene med keeper

Arendal var nærmest utligning før pause da Ulrik Reinaldo Berglann ble spilt gjennom i bakrom. Han satte kursen mot mål med Odd-spillere halsende etter og avsluttet hardt fra 16 meter, men dessverre like utenfor mål. Det ble heller ikke uttelling på andre forsøk og dermed gikk lagene til pause med 0–1 til bortelaget.

Etter pause fortsatte Arendal å være best spillemessig. Kollektivt ble det lagt ned en kjempeinnsats. Det var aldri aktuelt å legge seg lavt i banen og vente på Odd. Tvert imot var det Arendal som styrte tempo og overganger i kampen. Defensivt var det meget solid, og framover i banen satt kombinasjonene godt store deler av kampen.

Børven avgjorde

Derfor sto kampen og vippet helt til storscoreren Torgeir Børven viste sine kvaliteter i avgjørende situasjoner. Fem minutter før full tid sto han plutselig alene på sju-åtte meter og plasserte ballen der alle goalgettere mener den passer best: i det lengste hjørnet utenfor keepers rekkevidde. Med 0–2 til forhåndsfavoritten og bare fem minutter igjen, så ble det for tøft for Arendal å komme tilbake i kampen.

Likevel mener Steinar Pedersen at Arendal-laget kan ta med seg mye fra dette oppgjøret som dokumenterte at nivåforskjellen mellom de beste lagene i Eliteserien og gode lag i 2. divisjon nå er mindre enn kanskje noensinne tidligere.

– Vi spiller god fotball. Vi har også noen feite muligheter, så det er synd vi ikke får maks uttelling, sier Pedersen.

Trippelsjanse

Den aller, aller største muligheten kom rett før det var spilt en time av kampen. I NTBs livereferat fra kampen ble det oppsummert slik:

"Trippelsjanse til Arendal! Berglann får ballen på venstreside, og slår inn et lavt innlegg. Arendal-spillerne står i kø for å avslutte både en og to ganger, men Rossbach varter opp med kjemperedninger!"

Selv om effektiviteten manglet, så var det høy kvalitet på mesteparten av det andre Arendal-spillerne bød på i dette oppgjøret.

– Jeg er kjempefornøyd med måten vi framstår på. Hater hederlige klapp på skuldra etter tap, men i morgen kan vi se på dette på en annen måte og glede oss over alt det som var bra. Den største forskjellen på lagene er at Odd bare trengte en halv sjanse på å score to mål, mener Steinar Pedersen.

PS! Vi gratulerer Mads Nørby Madsen og hans Camilla som foreldre. Deres førstefødte kom til verden onsdag formiddag – og derfor var ikke backen i troppen til Odd-kampen. For det finnes viktigere ting enn fotball – faktisk!