Frithjof Jakobsen til minne

MINNEORD: Fotball var mye av hans liv og Donnhuset i Kongsgård Allé hans andre hjem. Vi kjenner Frithjof godt gjennom fotballklubben Donn og i særdeleshet som oppmann, leder i dameavdelingen og trener/hjelpetrener for damelagene. Det var spesielt for Frithjof da laget hans tok den store bøtta og vant Norway Cup i 1992. Kanskje enda større var det da “hans damer» rykket opp til Eliteserien samme år som seieren i Norway Cup. For en jobb han la ned!

Frithjof engasjerte seg i Donn fra han var 18 år gammel, og var med på hele eventyret til klubbens dameavdeling, med tre Norway Cup-titler, cupfinale mot Trondheims/Ørn og to suksessive fjerdeplasser i eliteserien. I tillegg var det fotballskole, bingo, distribusjon, sommerpatruljen Colorline og så videre. Alt i klubbens regi.

Det var helt fortjent da han så fikk Donns gullmerke i år 2000. Selv om han lenge har slitt med helsa så vi han titt og ofte på våre old boys-treff og ikke minst Donns årlige torskeaften. Han var også å se på Donns kamper helt til det siste. Undertegnede sto klar med kaffe og vafler – vel fortjent det, Frithjof! Du har satt dype spor etter deg og vil bli savnet.

Begravelsen finner sted fredag 31. mai kl. 11.30 i Oddernes kapell.

Rune Stensland