Mitt beste 10-0-tap

BLOGG: Teksten i den ferske Vigør-sangen Styrke og Ære sangen fikk mandag kveld et bilde. Tenk å kunne være så stolt som trener for et lag som går bort og taper 10-0? Det kunne fort stått 12 eller 13 først i resultatet, men en god keeper Mollestad og hyggelig dommer gjorde at det stoppet der det gjorde.

Vigør 19–2 er et lag vi kjemper for å opprettholde, fordi vi i klubben mener at alle skal ha et kamptilbud. Dette var det sjette tapet i år, så det er ikke en helt fremmed opplevelse for oss å reise hjem med null poeng.

De 12 som stilte opp denne mandagskvelden fortjener tommel opp. De ga meg som styreleder et virkelig bilde på hva som ligger i styrke og ære. For en fin gjeng ungdommer!

Vi møttes i garderoben én time før kampstart, alltid like spennende å se om vi er nok til et lag. Vi hadde med oss en god blanding av tidligere fotballspillere i klubben som synes det er gøy med fotball som hobby, spillere fra andre breddelag og de yngste er 15 åringer. Vi begynte med å presentere oss, for det er sjelden vi er de samme spillerne på kampene. Vi så med tilfredshet at vi hadde én innbytter, så spilletid og sportsplan er ikke noe problem.

Etter en god oppvarming gjorde vi oss klare til dyst. Jeg skal være ærlig å si at tanken på at dette kunne bli tøffe 45 minutter slo meg. I sterk medvind og med sola i ryggen viste samtlige spillere styrke og ære. Etter 30 minutter kom dessverre en skade på en spiller, da slapp jeg å tenke på innbyttere. For nå måtte alle spille siste timen.

I 44 minutter sto det 0-0, så kom den kjedelige 1–0 imot rett før dommer blåste av kampen. Men i mitt hode var det fire mål mindre enn jeg tenkte da jeg passerte Lundsbroa to timer tidligere.

I garderoben var stemningen god. Jeg var stolt av dem og så at de var stolte selv.

Men det var andre omgang som viste meg virkelig styrke og ære. 9-0, den er tøff etter hvert. Uten innbyttere, blir man sliten bare av å se motstander som har tre-fire spillere i oppvarming hele tiden. De 11 spillerne til Vigør, slitne men med et smil på lur, ingen kjefting, ingen gule eller røde kort, viste meg virkelig styrke og ære.

Vi prøver gang på gang, vi kunne latt være og avlyst kampen. Hvor gøy er det for motstander når lag trekker seg midt i sesongen?

Vi viser karakter, opprettholder humøret og stemningen i laget, gjør ikke hverandre til syndebukker og unngår stygge taklinger.

Det var flere som kommenterte nettopp dette fra den andre klubben i kveld, det gjør meg rett og slett stolt som styreleder og kunne lede dette laget til et 10-0-tap denne kvelden.

Jeg mener hva jeg sa etter kampen, hvert ord. Dere representerte igjen klubben på en svært god måte!