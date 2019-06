Meldingen i innboksen: – Syklister, en pest og en plage

GJESTEBLOGG: Etter å ha drevet med blogg i to år er det lite som overrasker meg. Det finnes ganske mange negative folk der ute, og de fleste har jeg heldigvis vært forskånet mot.

Det verste jeg har mottatt er av karakteren:

“Herregud, du er oppmerksomhetssyk”

Men det er vel bare sånt man må tåle å høre når man stikker fram trynet sitt som jeg har gjort. Det går helt fint for min del, jeg er klar over konsekvensene av å drive blogg. Litt stigmaterisering må man regne med..

Melding i innboksen

Sist søndag kom det inn en melding som jeg vil dele med deg. Den er langt fra drøy, og den er heller ikke noe jeg blir særlig opprørt over. Jeg er ikke krenka, for å si det sånn..

Så hvorfor lager jeg en bloggupdate på den?

Fordi jeg synes den representerer holdninger som jeg håper at man snart kan ta liv av. Holdninger som åpner for enda steilere fronter og mer konflikt. Holdninger som åpenbart viser lite konstruktivitet og kanskje litt uvitenhet fra avsenderen.

Personen har blitt anonymisert:

Jeg svarte som du ser noe bråkjekt tilbake, men jeg var litt småfrustrert og tenkte jeg skulle være overpositiv tilbake. Samtidig går det på den gode gamle greia som muttern har lært meg:

“Har du ingenting positivt å si, hold kjeft!” (hun brukte kanskje ikke de ordene).

Svaret til personen ble om enn hakket mindre hyggelig:

“Syklister er en pest og en plage som ikke kan trafikkregler eller bruker hue om at det finnes andre trafikanter enn dem. Og så sutrer de som grineunger fordi de faktisk ikke har lov til å gjøre hva de vil i trafikkbildet. Finnes ikke noe være enn en kunnskapsløs 45-åring med magan ned mot knærne i trang kondomdress som tror han vinner Tour de France!”

Så, hva mener du da, Ole Kristian? Er dette noe å lage så mye styr for? Det er jo helt vanlig at bilister klager på syklister.

Nei, det er egentlig ingenting å ta på vei for, men holdningene (som nevnt tidligere) representerer fleres meninger.

Men det var jo bare humor

Jeg selv føler jeg kan trafikkreglene og følger dem så godt jeg kan. En bloggupdate på sykkelreglene fra The Velominati er jo bare underholdning, og langt fra noe som representerer Trygg Trafikk. Det må gå an å ha to tanker i hodet samtidig.

De som har fulgt bloggen har også sett at jeg tidligere har forsøkt å mane til forståelse. Gående og syklister må klare å eksistere sammen, og det bør liksom også syklister og bilister. Vi deler alle samme vei, og ingen har noe mer rett på den enn andre.

Men så kommer vi til selve bløtekaka, selve toppen av kransekaka i meldingen fra personen i innboksen:

“Og så sutrer de som grineunger fordi de faktisk ikke har lov til å gjøre hva de vil i trafikkbildet.”

og;

“Finnes ikke noe verre enn en kunnskapsløs 45-åring med magan ned mot knærne i trang kondomdress som tror han vinner Tour de France!”

Det er jo her jeg nesten blir litt lattermild.

Bedre å være positiv

De fleste syklister jeg kjenner er ikke grineunger, og de færreste tror de har rett til å gjøre hva de vil i trafikken. Trafikkreglene er noe flere holder høyt, og dermed også retten til å sykle i veien. Det oppfordres også til det av Trygg Trafikk.

Når det gjelder å være kunnskapsløs og med magen ned mot knærne i trang kondomdress med tanker om å vinne Tour de France, så tror jeg ikke den personen finnes (si i fra).

For de fleste av de jeg til nå har møtt som deler veien sammen med meg, er kunnskapsrike folk i alle aldre, folk som har noe å bidra med. Både på og utenfor veien.

Selv om de kanskje har magan ned mot knære i trang lycra (kondomdress ville tatt seg ut på sykkel) med dagdrømmer om å vinne Tour de France (må jo være lov det). Flotte folk som gjør som de vil.

Med det oppfordrer jeg personen i innboksen til å være litt mer positiv, og til at alle skal få gjøre som de vil, så lenge de følger reglene og ikke plager andre (ja, litt Kardemommebyloven ja).

Det gjelder selvsagt også Action-Frank (sist sett syklende i stringtruse).

God sommer videre, venner! Enten det er som gående, syklende eller bak rattet. Ikke minst: Husk å være positiv, gi et smil til de du møter. Jeg lover, verden blir litt bedre av det.

