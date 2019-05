På stillingen 2–0 til hjemmelaget, etter 80 spilte minutter, fikk Lirio drømmetreff med venstrefoten. Utførelsen var en såkalt rabona, altså at skuddfoten er vridd rundt standfoten når skuddet utføres. Her forteller Lirio med egne ord om scoringen:

– Jeg fikk ballen etter en klarering fra en Express-stopper. Førstetouchet mitt var litt dårlig, slik at jeg ikke kom i noen god skuddposisjon med mitt desiderte favorittbein, som er venstrebeinet. Alternativet var da å ty til rabona-varianten, ettersom jeg ikke er noe god til å skyte med høyrebeinet. Jeg har øvd en del på denne skuddvarianten, og rakk å tenke at dette enten kan gå veldig dårlig eller det stikk motsatte.

Det er ingen overdrivelse å kalle Lirios scoring for et mål i verdensklasse. Langskuddet fant vinkelen, og 1–2 var et faktum.

Her kan du se høydepunkter fra kampen, filmet av Screen IT Productions. Lirios scoring kommer etter 3,50 minutter.

– Det var veldig gøy å se ballen gå inn på den måten, men ettersom vi fortsatt lå under, var det ingen grunn til å juble nevneverdig. Jeg hadde tatt mer av om dette var en matchvinnerscoring, sier Lirio.

Etter å ha tenkt seg litt om, konkluderer han med at scoringen kanskje er den fineste i løpet av 17 år som fotballspiller.

– Jeg har alltid terpet mye teknikk, og er glad i å drible og showe. Som aldersbestemt spiller på Raumnes og Årnes scoret jeg en gang med yttersiden av foten i lengste hjørnet av målet fra rundt 25 meter. En frisparksuser fra 35–40 meter er også inne på topp tre-listen, sier Lirio.

Til vanlig jobber han som revisor og har ikke lenger de største drømmene som fotballspiller.

– Men å klare et opprykk med Våg fra 4. til 3. divisjon hadde vært gøy. Vi har fått en svak start på sesongen, men det er mange kamper igjen, understreker han.

Lirio veksler mellom å spille offensiv midtbane og høyrekant og trekker fram Isco og Marcelo på favorittlaget Real Madrid som sine favorittspillere.

