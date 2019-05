Teland i knallhardt verdenscup-selskap

Utøveren fra Kristiansand Kajakklubb ble tatt ut som en av to norske deltakere i Polen sist helg etter å ha vunnet en suveren seier i norgescupen for 14 dager siden.

I Polen møtte han den absolutt verdensidretten på K1 200m og havnet i det desidert tøffeste forsøksheatet med bl.a. verdensmester Liam Heath fra England i banen ved siden av seg.

Heath vant da også det femte heatet meget klart med tiden 35,391, mens Teland kom inn til 37.343 og sjetteplass i heatet, altså 1,9 sek bak engelskmannen.

Hakeem måtte ha gått på 36.798 for å kvalifisere seg videre til semifinalen, men var godt fornøyd med egen innsats og føler at han er atskillig nærmere verdenstoppen i seniorklassen.

Det er verdt å merke seg at to svensker som kom seg videre til semifinalen i de to første heatene hadde svakere tider enn Hakeem. De fire beste i heatene går automatisk til semifinalen og de var heldigere med trekningen denne gang.

Teland gleder seg til sesongen videre med EM 23 år/yngre som hovedmål. Han mener selv at sjansene for gode plasseringer her absolutt er til stede.