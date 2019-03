– Bortelid Skifestival, skirennet for alle!

ÅSERAL: Det sier en entusiastisk skitrener Arild Jørgensen om Bortelid Skifestival som arrangeres lørdag denne uka. Og den erfarne skitreneren er ikke i tvil om at deltakerne får en flott skiopplevelse om de melder seg på. Fristen for påmelding går ut fredag kveld.

Mange valg

– Det spesielle med dette rennet er at her kan du gjøre så mange valg, sier Jørgensen og nevner i fleng:

– Du kan velge distanse, enten 10 eller 40 kilometer, du kan velge stilart, klassiske eller skøyting, og du kan velge om du vil ha tidtaking eller gå uten tidtaking. Bortelid Skifestival må jo være ideelt for en vennegjeng som vil ha en ny skiopplevelse, sier Arild Jørgensen.

Anstein Mykland er rennleder. Han lover flotte løypetraseer, melder om bra værmelding og mange påmeldinger de siste dagene.

– Det skal være lav terskel for å delta, kan du gå på ski, kan du også fullføre en av løypene på Bortelid, sier Mykland, som lover flotte premier til alle og mange uttrekkspremier.

Håper på racerne

– I tillegg blir det pengepremie på 3000 kroner til raskeste kvinne og mann i langløypa, sier Mykland som håper racerne i landsdelen tar utfordringen. Det spesielle i dette rennet er at løpere som velger klassisk stil konkurrerer mot dem som velger litt mer moderne stilart, nemlig skøyting.

– Klassisk løperne starter først, og spesialister har regnet ut nøyaktig hvor langt forsprang de skal ha, sier Mykland.

Det er satt en øvre grense på 300 løpere med mulighet til etteranmelding en time før start lørdag.

Arild Jørgensen er lommekjent på Bortelid der han har stått sentralt når det gjelder å utvikle løypenettet. Han har til og med fått oppkalt en egen løype etter seg, «Arilds løype».

– Mange har æren for det flotte løypenettet, men det er riktig at løypa på det fantastiske platået har jeg stått for, sier Jørgensen.

Mellom hyttene

10-kilometeren nede på Bortelid er av det trivelige slaget der den slynger seg mellom hyttene uten farlige utforbakker. Så her burde det være gode muligheter for å etablere heiagjenger underveis. Det er også drikkestasjoner og det serveres bakst.

– Aldri har terskelen for å delta i et løp vært lavere, mener de to erfarne skifolkene Anstein Mykland og Arild Jørgensen som gleder seg til lørdagens skifest.

Arrangører er Åseral IL og Oddersjaa i samarbeid med Åseral utmarkslag. Røde Kors Hjelpekorps har også en sentral rolle og skal få del i et eventuelt overskudd etter løpet. Og for dem som føler at de trenger smøretips før start, så er smørespesialister på plass med gode råd.