Vågsbygd-turnere med medaljer i Agderpokalen

GRIMSTAD: Sist søndag deltok Vågsbygd Turn med mange apparatturnere i Agderpokalen. Det var selvfølgelig stor spenning til årets første apparatturn-konkurranse for både små og store. Nye elementer var innøvd og for første gang framført for et stort publikum fra Agder, Telemark og Vestfold.

Aspirantene gjennomførte sine øvelser på en imponerende måte, og fikk deltakerpremie etter endt konkurranse. 11-årsklassen var spennende blant de 16 deltakerne. Malin Sørstrand ble totalt nummer tre i den tøffe konkurransen. Hun fikk også flere medaljer i enkeltapparater.

Dina Ingebretsen og Karianne Ourom gjorde det også sterkt og tok 4. og 8. plasseringen totalt i samme klasse. Dina hadde sitt beste apparat i bom, der det ble sølvmedalje. Karianne vant bronsemedalje i hopp som sitt beste.

Pål Christensen

I 12-årsklassen var det over 25 deltakere. Her ble Anna Øgrey Brandsdal og Halldis Thorsen nr. 4 og 5 totalt i den svært jevne konkurransen. Anna var kun 0,30 poeng fra å bli vinner av Agderpokalen. Hun fikk blant annet gull i frittstående og i hopp. Halldis gjorde det jevnt godt i alle apparater.

Pål Christensen

I klasse 1 tok Fredrikke Tveito Andersen sølv totalt. Hennes beste apparat var hopp, der hun tok gullet. Det var svært fornøyde Vågsbygd-turnere som dro hjem etter et storartet arrangement av Grimstad Turn og Idrettsforening søndag. Nå gleder vi oss til neste konkurranse.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Pål Christensen

Pål Christensen

Vågsbygd Turn stiller med mange deltakere under Barneturnstevnet i Farsund 6–7. april.