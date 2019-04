Gausdal ordnet Vindbjart-triumf

VENNESLA: Sesongens første trepoenger er i boks, en rutinert ringrev sørget for det i solsteiken i Askedalen. Øyvind Løkkebø Gausdal var tilbake på spissplass og ordnet ett mål i hver omgang. Gjestene Flint svarte med ett selv, og truet med flere, men noen viktige taklinger bak, sammen med et ineffektivt angrep sikret seieren. Selv brente vi også noen store sjanser og sløste bort for mange innleggsmuligheter.

Gaus brukte bare 11 minutter på å vise at han fortsatt kan brukes i angrepet. Marcel Musonda Ngoie startet med å vinne ballen bak, spilte seg fri sammen med Marcus Aslaksen, derfra jobbet vi oss framover til Berry Gerezgi på venstresiden. Innlegget hans ble for langt, men Marcus reddet så vidt ballen da den holdt på å sprette utover dødlinja. Det ble til en perfekt 45 graders pasning inn på femmeter, som Gaus enkelt headet i mål. Ellers var første omgang ganske sjansefattig, Flint satte ballen i mål en gang etter en fæl tversoverpasning bak hos oss, men dommeren reddet oss med fløyta.

Fakta: Kampfakta Vindbjart – Flint 2–1 Vindbjart: Christoffer Braastrup Andersen, Marcel Musonda Ngoie, Daniel Johansen, Jesper Lauvsland, Magnus Langerud, Børge Engesland, Mustafa Omarkheil, Robert Våge Skårdal, Marcus Aslaksen (Markus Nyhus fra 76 min.), Øyvind Løkkebø Gausdal (Alla Abdallah fra 89 min.), Berry Gerezgi (Lass Næss fra 67 min.) Ikke benyttet: Halvor Homme, Stian Aabel, Jørgen Steinsholt. Gule kort: Lasse Næss og Daniel Johansen.

Kontrollert Gausdal-dobbel

Andre omgang åpnet seg mye mer opp, og begge lag burde utnyttet det til å score flere mål. Det kom uansett ett etter 54 minutter. Berry presset godt etter selv å ha løpt ballen over sidelinja, og Robert Våge Skårdal vant ballen, la på skrå ut i feltet der Gaus var på riktig plass igjen, og satte en markkryper rolig i mål utenfor keepers rekkevidde. Fem minutter seinere gjorde bortelaget kampen spennende igjen, en enkel, lang ball opp mot spiss ble headet ut av Daniel Johansen, men Adrian Krysian var helt alene der ballen datt ned og skjøt via Daniel ned i hjørnet.

Stian Bøe

Siste halvtimen ble det brent store sjanser begge veier, Gaus var nok nærmest for oss da han skjøt over fra seks meter etter forarbeid av Robert på venstresiden. Nest nærmest også Gaus da han satte en ball i stolpe og ut fra langt hold. Bakover hos oss var det en miks av feilvalg og gode taklinger som gjorde at hjemmepublikummet aldri kunne føle seg sikker på seier. Etter 89 minutter mente Flint at de burde hatt straffespark da Mustafa Omarkheil gikk i ryggen på en angriper, men dommer mente nok at han falt for lett for å fortjene en blås. Et par store sjanser hver vei helt på tampen, men kampen avsluttes typisk nok med at Daniel blokkerer et skudd, og debutantkeeper Christoffer Braastrup Andersen plukker opp nedfallet etter krigen.

Stian Bøe

Vant på dårlig dag

En kamp som endret karakter flere ganger, vi hadde trumfkortet i dag, her er trener Steinar Skeies oppsummering: – Vi vinner (fortjent) på en dårlig dag. I 2 omgang er nok frykten for å tape større en lysten til å vinne. I perioder mye bra, spesielt i 1. omgang. Bør selvsagt score flere enn to mål med tanke på de store sjansene vi hadde.

Stian Bøe

– Pappa Gaus leverer med to mål. Men det blir for mye feilvalg og balltap, spesielt i 2 omgang fra hele laget.

– Men vi fikk tre poeng og får ta med oss det. Og nå gleder vi oss noe voldsomt til å spille mot Fløy allerede førstkommende fredag.