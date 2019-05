Keeper: Ingrid Hjelmseth. Jeg har vært heldig å spille med veldig mange gode keepere, men valget falt på Ingrid. Vi har spilt på landslag sammen siden vi var 17 og 18 år. Meget god skuddstopper. God en-mot-en og en ledertype som holder deg på tå hev hele tiden. Mulig den eneste som har fått seks kampers karantene i Norge for å ha tatt kvelertak på dommeren. Du kødder ikke med Ingrid.

Høyre sidestopper: Trine Rønning. No Trine, no drama. Skader, raseriutbrudd, skuespill. You name it. Trine gjorde alt for å vinne. En potet. Har spilt alle posisjoner på banen. Reddet to straffer i kvartfinalen i cupen mot Trondheims-Ørn da vi begge spilte for Kolbotn. Vi vant selvsagt straffekonken og tok oss til semifinalen. En av de klokeste hodene jeg har spilt med. Tenker tre trekk fram hele tiden.

NTB Scanpix

Midtstopper: Wendie Renard. Jeg spilte med Wendie da jeg var i Lyon, hvor hun nå er kaptein. Fantastisk moderne forsvarsspiller. Rask, sterk på hodet og god med ballen. Hver gang du trodde du var forbi henne, kom hun alltid glidende med ett av de lange beina sine, og på finurlig vis sto hun alltid like fort oppreist med ballen i beina igjen. Alltid godt humør. Mye musikk og dans, og kule frisyrer.

Venstre sidestopper: Ane Stangeland Horpestad. En av de beste norske stopperne Norge har hatt. Kaptein på landslaget med stor K, og den første jeg plukket ut til laget mitt. Dama fra Orre har brukket nesen sju ganger, og anslår at det er maks to spillere i hele verden som har vunnet mot henne i lufta. Ane tar du med deg i krigen.

Høyre vingback: Leni Larsen Kaurin. Leni hadde 50 rutiner i garderoben før kamp. Håret skulle ligge rett. Sykkelshortsen, sokketeipen og hårbåndet skulle ha samme farge. Sokkene skulle være over knæra og skoene skulle være nypussa. Tyggisen skulle være grønn Orbit og parfymen var «miracle». Bjarne Berntsen sa: det e det samma for meg kossen du ser ud, så lenge du treffe håve te Ragnhild med innleggå dine. Og det gjorde hun. Hver gang. Fantastisk ving med silkefot og gode dribleferdigheter. Leni hadde alltid et smil på lur. «Bend it like Leni».

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

NTB Scanpix

Høyre indreløper: Solveig «Sola» Gulbrandsen. Det har blitt noen ekstra kilometer med skyv defensivt til høyre under årene med «Sola» på Norges midtbane. Til gjengjeld har hun tatt meg og resten av laget til noen semifinaler og finaler med oppofrende løp og deilige scoringer i motstanders boks. Er vel ingen hemmelighet at «Sola» likte best å løpe framover. En vinnerskalle som krever mye av seg selv og de rundt seg.

Sentral midtbane: Anne Rugland Strand. Anne tok meg imot med åpne armer da jeg kom som ung på A-laget til Lyngdal. Vi spilte sammen sentralt og det ga meg en enorm trygghet. Anne spilte med stor ro, og jeg var alltid like fascinert over hvor god tid hun alltid hadde med ballen. Tapte ikke én hodeduell. Vi hadde samme kjærlighet for kula, og kunne trene i timevis sammen på Lyngdal Stadion.

Venstre indreløper: Lise Klaveness. Vi møttes på talentleir i Porsgrunn da vi var 14. Det var ikke umiddelbar kjemi, da hun uttalte at hennes høyeste ønske da hun var fire år, var å bli høyesterettsjustitiarius, men vi fant ut av tingene etter hvert. Lise kom fra Frekhaug utenfor Bergen, og jeg hadde aldri sett en så teknisk god spiller før. Hun kunne dra av en hel forsvarsrekke alene. Oversteg, tofots-finter og tunneler, men i stedet for å skyte ballen i mål, vendte hun opp og skulle drible de samme fire igjen. Til forargelse for noen selvsagt, men har aldri møtt en spiller med så stor kjærlighet til ballen og til selve spillet, som Lise. Jeg tror hun kunne spilt uten mål, men med finter og dragninger som poeng, og hun hadde vunnet hver gang.

Venstre vingback: Camilla Huuse. Har gått hele veien opp til A-landslaget og VM uten å heade en eneste gang. Ballen skulle spilles langs bakken. Punktum. Fantastisk back. Lå aldri i posisjon, men var alltid på rett plass likevel. Enorm spilleforståelse og like god med begge bein. Fødte tre unger underveis i karrieren og ble bare bedre og bedre.

NTB Scanpix

Spiss: Lotta Schelin. Notorisk målscorer for både klubb og landslag. Spilte med henne i Kopparberg/Göteborg og i Lyon. Lotta forsto ikke hva jeg sa da jeg kom til Sverige, så jeg måtte lage norsk/svensk ordbok, men hun ga meg tydelig beskjed om hvordan svenskene spiller ball. 4-4-2, og når den første «forwarden» møter, så spiller du selvsagt ikke den, eller hur? «nei, jag spelar dig» Presis, sa hun og scoret i snitt 25 mål per sesong.

Spiss: Lorraine Nissen Berntsen. «Lorra» var dronninga på Lyngdals damelag. Hun spilte sammen med mine storesøstre, Vibeke og Kristin, mens jeg var maskot. Toppscorer hvert år. En klassisk nr. 9 som lå og snuste på offsidelinjen hele tiden. Ballen kom, hun satte ut hofta og skjøt i lengste med andre foten. Slu som en rev. Da jeg kom opp på A-laget, fikk jeg spille med «Lorra». Hun introduserte meg for voksenfotballen. Både på – og utenfor banen. Ei lekse jeg er takknemlig for i livet.

Kriterier for dette laguttaket: Jeg har plukket spillere fra alle epokene i mitt voksne fotballiv. Felles for dem alle, er at jeg har spilt sammen med dem, og alle har hatt en positiv innflytelse på min karriere, både på og utenfor banen. Her kunne jeg ha nevnt mange, men det var disse 11 jeg endte opp med, og jeg tror vi ville blitt vanskelige å slå.

Tøffeste motspiller: Birgit Prinz, Tyskland. Fantastisk god spiller som jeg har stor respekt for. Jeg elsket utfordringen det var å få spille mot henne og Tyskland.

Største opplevelse: Å vinne Lyngdal Cup som 12-åring på hjemmebane. Semifinalethrilleren mot Sverige i EM 2005. Vi vant 3–2 etter ekstraomganger. Det er noe ekstra med det å stå igjen som vinner mot erkefienden Sverige. I et EM. Etter en kamp som hadde alt. Og som underdogs.

NTB Scanpix

Ingvild Stensland

Født: 3. august 1981

Yrke: Toppspillerutvikler for Stabæk Fotball

Tidligere klubber: FK Vigør, Lyngdal, Donn, Athene Moss, Kolbotn, Göteborg, Olympique Lyonnais, Stabæk.

Meritter: EM-sølv 2005, svensk cupgull 2011. 144 A-landskamper for Norge (mange som kaptein) og 19 mål. Fikk også 20 U21-landskamper og 4 U17-landskamper.