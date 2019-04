Flere pallplasser til KDK-dansere

Årets Supernova ble avholdt 27. og 28. april i Fjellhamarhallen Lørenskog. Arrangør var Danseklubben Studio 1. Dette var fjerde freestylekonkurranse i årets Norgesserie. Det ble skikkelig god dansefest som gikk over to dager.

KDK stilte totalt med ni freestyledansere og sikret seg flere gode plasseringer. Bao Tran Cathrine Thach viste sin overlegne styrke på golvet og sikret seg 1.-plassen i Singel freestyle, litt øvet 12–14 år. Nå med opprykk i nivå, og stiller heretter i Mesterklassen. Gratulerer så mye til KDK’s ferske Mester!

Danielle Øvre sikret seg flott 2. plass i singel freestyle, rekrutt u/12 år, og var meget stolt og fornøyd med plasseringen som også ga nivåopprykk til ‘litt øvet’.

Matilde Barikmo Au danset kjempebra og fikk uttelling for det, og fikk en flott 5. plass i rekrutt 12–14 år. Dette var utrolig gøy og inspirerende da det var hennes første plassering. Matilde er ganske fersk i freestyle og har ikke danset lenge.

Disse tre jentene er klassevenninnene på Sjøstrand skole, bestevenner og harde konkurrenter på dansegolvet. I slowdance åpen klasse u/12 år, danset Pernille Nilssen kvartfinale. Det var meget gode runder på henne og synd det ikke holdt til semifinale. Hard konkurranse og 39 påmeldte. Pernille utmerker seg ofte i slowdance, og vi gleder oss til fortsettelsen. Vi følger spent med framover på disse tre venninnene.

Bao Tran Cathrine Thach danset finale i slowdance u/14 og tok en imponerende 2 plass. Linnea Mushom danset kvartfinalen. 41 påmeldte og meget hard konkurranse. Det ble noen flotte runder med imponerende god innlevelse, og synd det ikke holdt videre.

Daniella Metveit og Danielle Øvre med flott 4 plass i dobbel slowdance u/14. Koreografi var satt sammen av lagvenninne Linnea Mushom. Linnea er stor motivator og deler gjerne erfaringer med sine lagvenninner. Denne gang fikk jentene skikkelig uttelling som ga dem flott plassering.

Det ble 6. plass på Hannah Katrina Ågedal-Mortensen og Linnea Mushom i freestyle dobbelfast u/14 år.

Det ble også avholdt Freestyle Grand Prix og her konkurrerer alle aldersklasser mot hverandre uansett nivå. KDK stille ned tøffe utøvere som var med i slåssingen ‘alle mot alle’. Det er skikkelig trøkk på golvet og her konkurrerer også rekruttene mot elitedanserne. Modig og tøft for en rekrutt, men dette gir knallgod konkurransetrening og energiboost! Julie, Pernille, Celine og Danielle som alle danset i rekrutt u/12 år gikk samtlige videre til 2. runde. Skikkelig gøy!

Hannah Katrina Ågedal -Mortensen fra litt øvet klassen 12–14 år, danset seg helt til kvartfinalen. Det står det respekt av. Hannah Katrina har enorm fighinnstilling og det er alltid spennende å se henne konkurrere.

Det ble en skikkelig flott konkurransehelg på Lørenskog. Nå er det fullt fokus og oppkjøring til NM i slutten av mai! Tvi tvi!