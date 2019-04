Elin Vatne æresmedlem i IK Våg

KRISTIANSAND: Av dugnadskolleger i håndballen blir hun betegnet som «hel ved». Med sin gode samarbeidsevne, smittende humør, og evnen til å beholde roen i stressede situasjoner, har hun påvirket andre frivillige personer positivt i deres dugnadsinnsats for klubben.

Det fremoverlente engasjementet hennes har også vært balansert med en fin porsjon nøkternhet og arbeidsmoral. Hun gir seg aldri, sies det, og de siste 25 årene vitner vel om akkurat det.

Allerede i 2010 mottok hun klubbens hederstegn for sin mangeårige innsats i styrer og utvalg. Siden den gang har hun i tillegg til sitt engasjement i IK Våg, også bidratt som styremedlem i Vipers Kristiansand. Rådet i IK Våg har også nytt godt av hennes tilstedeværelse.

Elin Vatne er en kunnskapsrik person med god økonomisk innsikt. Hennes brede nettverk i byens næringsliv er kjent for mange, og kombinasjonen av dette har vært uvurderlig for breddehåndballen i IK Våg. Klubben er meget takknemlig for å kunne benytte seg av hennes kompetanse og engasjement.

Hennes roller gjennom de siste 25 år:

1994-2002: Styremedlem, IK Våg Håndball

1997-2002: UH – Landsturnering i Kristiansand, IK Våg

2004-2006: Medlem av Rådet, IK Våg

2006-2011: Styremedlem, IK Våg hovedstyre

2010-2018: Styremedlem Våg HK og Vipers Kristiansand