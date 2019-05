Agder-svømmere strålte

Selv om flere av Agder svømmekrets beste svømmere ikke stilte i Marienlyst Open i Drammen sist helg, stilte Vågsbygd SLK, Varodd SK og Grimstad SK med en rekke flotte talenter som gjorde bra i sine respektive årsklasser.

God Vågsbygd-kvartett

Vågsbygd stilte med fire svømmere som svømte meget bra på de lengste øvelsene og samtidig gjorde det bra også på sprintøvelsene.

Vågsbygd SLK

17-årige Cathrine Fagge, som svømmer for Team Sør/VSLK, men bor i Lillesand og har sin bakgrunn i svømmeklubben i hjembyen, presterte flotte tider. Hun var beste svømmer uansett klasse med tiden 4.45,02 på 400m fri og fikk andreplass på den dobbelte distansen 800m fri med 10,01,67 – 0,11 sek fra bestetida også her.

Vågsbygd SLK

De to ungguttene Jonas Oudalstøl (15) og Oskar Erklev (14), viste at det gror godt i Vågsbygd, da de gjorde unna 800m fri på henholdsvis 9,29,79 og Oskar ikke langt bak med 9,38,42, begge med sølv like bak vinnerne av årsklassene. Begge gjorde flere flott plasseringer og tider helt ned til sprintøvelsene. Det er synd at Jonas dessverre går glipp av landsfinalen i Årsklassemesterskapet da han dessverre hadde en disk i en av den fem disiplinene under områdefinalen. Mye tyder på at han ville kjempet blant de seks beste å årgangen sammenlagt.

Vågsbygd SLK

Helene Vestberg (13) fra samme klubb gjorde sin første 800m fri på langbane og kom helt ned i 10,57,81 som er en utmerket tid i årgangen. Hun gjorde i tillegg flere andre gode tider, og viser stor allsidighet og ikke minst god kondisjon noe som kommer godt med siden.

Solid fra Varodd

Varodd svømmeklubb har i løpet av yo-tre sesonger levert to av landets mest lovende svømmere, Malene Rypestøl (18) som nå topper landslistene i medley og langdistanse- øvelsene for Team Sør/Vågsbygd SLK og stortalentet Adina Ringsbu (16), som gikk til topps i junior-NM i fjor høst på 50m rygg.

Ingen av disse var med i Drammen, men vi merker oss at det er mange flotte talenter bak disse to.

Varodd

Denne gangen la vi spesielt merke til Maria Hovda Kristensen (15) som kjempet i toppen av sin årgang sterke tider. 100m fri på 1.04,59 som ga 2. plass og 50m fri på 28,42 som ga 3. plass i en uhyre sterk årgang på langbane viser at hun er i ferd med å finne fotfeste i landstoppen i årgangen.

Sammen med lagvenninnene i Varodd tok hun femteplass i 4x100m fri med flg. etappetider; Hanne Hovda Kristensen (17) 1.06.51, Maria Hovda Kristensen (15) 1,03.77, Terese Syvertsen (17) 1,05,59 og 1,04,35 individuelt) og endelig Maja Sofie Rypestøl (16) med 1,08.20. Maja hadde for øvrig også en lovende 800m fri på 10,33,60!

Varodds gutter overrasket stort med tredjeplass i 4x100m fri med fire lovende gutter; Sondre Haugen (16) 1,00,69, Vetle Øksendal (16) 58,66, Georg Geheb Danielsen (15) 58.82 og Daniel Kersten (16) med 1,01.12. Alle viste stor fremgang i de individuelle øvelsene og er i ferd med å bygge opp et fremtidslag blant en rekke gutter i Varodd svømmeklubb.

Snart to store stevner

Utover disse talentene i de to Kristiansand-klubbene så vi flere talentfulle svømmere fra Grimstad svømmeklubb. Mats-Andre Andreassen (15) og Anton Mårtensson (14) hadde bl.a. resultater som matchet de beste svømmerne i årgangen.

Vi venter spent på Aquarama Open (langbanestevnet i Aquarama i Kristiansand i begynnelsen av juni) og like etter landsfinalen i Årsklassemesterskapet som har et tosifret antall deltakere fra Agder svømmekrets.