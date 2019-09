Knallsesong ble toppet med UM-gull

UTØVERBLOGG: Ved sesongstart i mai i år deltok jeg i mitt første store internasjonale kaststevne, i Hallesche Werfertage i Tyskland. Nivået var svært høyt, og jeg kjente på nerver.

Formen var veldig bra, og med god støtte fra trener Michael Weinberg og lagkamerater på sidelinjen, følte jeg at alt stemte. Mitt lengste kast i stevnet ble 63,28 meter og ga meg en sterk 5. plass.

Dette var en solid pers, og den førte meg øverst på tabellen nasjonalt for lengste spydkast i klassen Gutter 17 år. Dette var spesielt motiverende, for et av hovedmålene for sesongen var å kaste over 60 meter og oppnå 1000 Tyrvingpoeng.

I juni gikk Tyrvinglekene av stabelen. Dette er det største utendørs friidrettsstevnet i Norge for ungdom, og en topplassering her henger høyt. Jeg hadde en 2.- og 3. plass fra før, og denne gangen ville jeg virkelig vinne! Jeg hadde god kontroll i alle kastene, og vant med et lengste kast på over 60 meter. Endelig gull på Nadderud, og nok et stort mål for sesongen var nådd.

Når sesongen først er i gang, er det tett mellom konkurransene. Balansen mellom harde og lette treningsøkter kan være krevende. I tillegg vokser jeg jevnt og trutt i høyde og vekt. Dette gjør at jeg stadig må jobbe inn nytt tilløp. Midtveis i sesongen følte jeg meg ganske sliten, og følte ikke at jeg fikk helt klaff i konkurransene. Jeg kjente på litt frustrasjon og hadde behov for å samle meg litt igjen. Før UM fikk jeg god oppfølging og behandling av personlig trener Hans Jørgen Rulffs. Det var viktig å få løst opp litt, og i forkant av konkurransen ladet jeg batteriene alt jeg kunne.

UM ble arrangert i Jessheim, og på konkurransedagen var forholdene ekstremt krevende. Vi slet med å holde varmen, og jeg måtte kjøre hardt på med oppvarming også mellom kastene. Spydene stoppet nesten opp i motvinden, og flere ganger ble de blåst ut av kastsektoren. På sidelinjen hadde jeg imidlertid en fantastisk heiagjeng fra KIF Friidrett og stemningen var topp!

Jeg fikk til et langt kast i første runde på over 57 meter, det holdt til gull!

Jeg ser tilbake på en sesong hvor mye hardt treningsarbeid har gitt topp resultater. Neste år bytter jeg ut 700 grams spydet med 800 gram spyd. Jeg kaster da med samme spydtype som seniorene, og overgangen kommer til å bli stor. Nå ser jeg fram til å jobbe videre med styrke, spenst, hurtighet og fleksibilitet sammen med personlig trener Hans Jørgen Rulffs og trener Michael Weinberg i KIF Friidrett.