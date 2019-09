Storeslem til Lillesand-brødre

KRISTIANSAND: Det var fjerde og siste runde i regionmesterskapet som ble arrangert i Kristiansand i helga. Team Vold Gunvaldsen er meget godt fornøyd med utfallet av mesterskapet.

Det ble en glatt dag i skogen, ettersom det hadde regnet sidelengs dagen før. Det var et godt nivå på seksjonene og gutta kjempet hardt for prikkene. Det skulle kjøres sju seksjoner tre ganger, innen fire timer. Så det var knapt om tiden. Men gutta klarte det på sekundet og leverte et supert resultat.

Jarand-Matias stakk av med tittelen etter fire seire av fire mulige. Jacob-Olaus tok andreplassen rett framfor nesen på Nils-Johan. Vi ser nå ser fram til siste VM-runden i Alicante kommende helg. Helga etterpå skal Jarand-Matias representere Norge sammen med to andre førere i lag-VM på Ibiza.