Da kan alle komme og få prøve tennis med våre to profesjonelle trenere, Aljosa Nipic og Marco Pompili, helt gratis fra kl. 11 til 15. I tillegg er det gratis is til alle.

Dette gleder Julie, Maya, Benjamin, Nikolay, Marco og Øistein seg til. Julie og Maya går på kurs, og det gøyeste de vet om er kamper. Benjamin mener det er bra med åpen dag, for da kan alle oppleve hvor gøy tennis er, og kanskje bli like god som sitt idol Casper Ruud.

Benjamin går to ganger i uka på kurs, i tillegg til å spille mye på egen hånd med kamerater. Øistein og Marco er to av klubbens beste herrespillere og gleder seg til gratis is på lørdag og å se at utebanene våre fylles opp av forhåpentlig nye medlemmer.

Vel møtte alle sammen. Vi gleder oss til å se dere!

Foto: Privat