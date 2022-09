I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

Det var en spent Roar Lindland som gikk inn i finalehelgen i årets Porsche Supercup i visshet om at han kunne vinne sin fjerde sammenlagttittel om han unngikk de store feilene.

– Jeg hadde jo gullet mer eller mindre i lomma, men man kan aldri slappe av i denne sporten. En førerfeil, eller mekanisk og alt håp om en tittel kan være ute, så jeg var både nervøs og skjerpet, forteller Lindland.

På kvalifiseringen var det imidlertid lite som tydet på at 44-åringen fra Lyngdal kjørte på den sikre siden da han sikret pole position i ProAm-kategorien. I søndagens løp, derimot valgte Roar å starte fra pitlane noe som skulle vise seg å være ett godt valg da det ble en urolig affære med flere hendelser i startfeltet og safety car.

Det var et bevisst valg og sammen med teamet ønsket vi å minimere risikoen så mye som mulig, vi var kun avhengig av å gjennomføre aller rundene i løpet så vi valgte å se helt bort fra enkeltresultatet denne helga, men kun gjøre det vi måtte for å sikre sammenlagttittelen.

Foto: Porsche AG

– Å ta sin fjerde tittel i dette mesterskapet smakte utrolig godt, det er et resultat vi er stolt av og det legges ned utrolig mye tid i dette, og jeg vil takke alle samarbeidspartnere, teamet og ikke minst familien for all støtte. Uten denne støtten er dette helt umulig, sier Lindland og legger til:

– Dette er den fjerde seieren jeg har i ProAM-klassen, men jeg klarte det ikke i fjor etter en utfordrende sesong på mange måter. Derfor var det utrolig godt å ta tittelen tilbake.

Lindland har vunnet tre av årets åtte løp, da han gikk helt til topps på italienske Imola, i Monaco og på Paul Ricard i Frankrike. Hva som skjer neste sesong, er ikke klart for øyeblikket.

– Nå skal jeg først nyte denne sammenlagttittelen, og komme meg hjem til Norge. Så blir det å tenke grundig hva som blir veien videre før jeg tar en beslutning i vinter, avslutter Roar Lindland.