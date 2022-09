KRISTIANSAND: – Det er veldig stas og gøy å bli tatt ut, sier Maja Morvik Kragholm (17) fra Vågsbygd.

Hun spiller for Kristiansand Badmintonklubb og med seg til Spania får hun også klubbvenninne Stine Skjævesland Pedersen (17). Stine er fra Sola, men flyttet til Kristiansand for et drøyt år siden for å satse badminton og gå på videregående skole.

– Jeg er veldig glad for å bli tatt ut og det er spennende å være med. Målet er å gjøre det så godt som mulig i spillet, og få nye, gode erfaringer, forteller Stine.

Begge jentene ser også fram til å se verdens beste juniorspillere i aksjon og det er høyt nivå, spesielt på asiatene og europeiske land som Danmark og Frankrike.

Stine Skjævesland Pedersen. Foto: Eirik Andresen

Maja Morvik Kragholm. Foto: Eirik Andresen

38 land

I junior-VM er det først en lagkonkurranse og deretter individuelt VM. I lagspillet har Norge havnet i gruppe med Spania, Estland, Belgia og Hong Kong. Totalt 38 land deltar med lag og Indonesia er toppseedet. I den individuelle delen er enda flere land representert, men her er det ikke klart ennå hvem de norske spillerne skal møte.

Det norske laget som reiser til Santander på Spanias nordkyst i midten av oktober, er identisk med laget som spilte junior-EM i Beograd i august.

I tillegg til de to KBK-spillerne reiser Katja B. Ellingsen (Bergen), Kristine Ødegårdstuen (Moss), Mathias Ji Hong (Haugerud), Thomas Grüner Fjeldheim (Haugerud), Andreas Holmedal (Askøy) og Thomas Barth (Bergen).

Thomas Barth (18) fra Bergen er Norges beste herresinglespiller på juniorsiden. Han er for tiden i Kristiansand for å trene sammen med KBK. Foto: Privat

Reserve

Andreas Andersen Roksvåg (18) fra KBK er tatt ut som reserve sammen med Mina Korssund fra Moss. De blir ikke med til Spania, med mindre noen blir skadet eller syke før avreise.

Andreas fikk ikke helt den starten på sesongen han ønsket seg med et overtråkk for noen uker siden, men er nå på vei tilbake på badmintonbanen igjen.