UTØVERBLOGG: Den siste NM-runden i racing ble kjørt på Vålerbanen. Det var et viktig løp for meg med tanke på poengstillingen i sammendraget. Før løpet lå jeg an til bronsemedalje, men det skulle virkelig kjøres før avgjørelsen kom.

I GT4-klassen har det vært mye utfordringer blant utøvere som har deltatt i løp med biler som ikke er lovlige. Utøveren som lå som nummer to i sammendraget endte med diskvalifikasjon og tidstillegg, og dermed klarte jeg å kjøre inn til viktige poeng som gjorde at jeg klarte sølv i denne klassen.

Jeg er utrolig godt fornøyd med resultatet denne sesongen og ikke minst helgas NM-runde, der jeg kjørte inn til to tredjeplasser og en fjerdeplass.

Det har vært en kjempefin sesong med mye kjøring og jeg har blitt kjent med så mange fine og flinke folk i racingmiljøet. At det endte med NM-sølv i helga, har ennå ikke gått helt opp for meg, men jeg er utrolig stolt og ydmyk. Jeg må rette en stor takk til alle som heier meg fram, er med å bidra på løpene og all respons på mine sosiale medier. Det betyr så utrolig mye!

Nå starter en videre satsing for meg i rallycross og jeg kommer til å savne alle de flotte folka i racingmiljøet, men plutselig sees vi igjen på et racingarrangement. Bilen er nå solgt og overlevert til Asgeir Taraldsen.