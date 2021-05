Ny parademarsj for Ege

LARVIK: Garmin Norgescup er den øverste serien i norsk turneringsgolf. Målgruppa er primært spillere over junioralder som ønsker å konkurrere på et høyt nasjonalt nivå og spillere som vil utvikle seg til spill på internasjonale tourer.

Legger vi til at turneringene er åpne for både amatører og profesjonelle, og teller på verdensrankingen for amatørene (WAGR), skulle man tro at flere av de fremste ville delta.

Denne artikkelen ble først publisert her

Likevel har USA-student Mats Ege utklasset alle i to helger på rad.

Ti slag foran røkla

Med tre runder på 60-tallet (66, 65, 68) under helgens turnering på en strålende Larvik GK, endte kristiansanderen ti slag foran 16-åringen Lucas Bjørelind, som på sin hjemmebane imponerte alle i sin første start i norgescupen.

Men parademarsjen til Mats Ege var det lite som kunne måle seg med. Collegestudenten, som nå spiller for Stavanger GK etter å ha vokst opp i Bjaavann GK, noterte seg for 17 birdies, én eagle og bare to bogeyer på tre runder. Nærmest kom altså unge Bjørelind, som holdt nervene i sjakk i lederball med sin mer meritterte spillepartner.

– Både ja og nei, svarer Mats Ege når vi spør om han er overrasket over hvor lite konkurranse han har fått i løpet av to helger med norgescupspill.

– Jeg visste omtrent hva som møtte meg da jeg kom tidlig hjem fra USA i år. Fjorårets sterke startfelt i norgescupen var et unntak på grunn av pandemien. Normalt blir startfeltene skarpere utover sommeren når flere collegegolfere kommer hjem. Men ja, jeg skulle gjerne sett at flere av proffene deltok. Vi ønsker jo et best mulig startfelt.

Når flere av de fremste likevel ikke deltar, handler det mest om økonomi, mener han.

Dyrt å konkurrere

– En turnering i norgescupen koster fort flere tusen i reise og opphold, og gir ingenting tilbake i form av premier. Selv betaler jeg rundt 5000 kroner for denne helgen i Larvik, og da har jeg kjørt bil fra Stavanger og overnattet hos en bekjent i Kristiansand på veien. Flere dropper det fordi de ikke har råd, de går i minus.

– Men burde ikke ambisiøse spillere stille opp, de trenger vel matchingen?

– Sportslig er det ingen tvil om at vi alle trenger turneringsgolf, det er derfor jeg velger å delta. Men det er ikke sikkert at jeg hadde klart det uten økonomisk støtte fra Stavanger GK. Jeg vet at ikke alle får den samme hjelpen fra hjemmeklubben sin. De må klare seg alene, og da er det tøft økonomisk, poengterer Ege.

Langs fairwayene i Larvik gikk de som finansierer det meste for de fleste; foreldrene.

Blant de foresatte høstet Norges Golfforbund og turneringssponsor Garmin mange lovord for jobben som er lagt ned for å få i gang norgescup under pandemien og den strenge toppidrettsprotokollen.

Turneringer på Srixon Tour er foreløpig avlyst fordi deltakerne ikke får lov til å reise på tvers av regioner for å konkurrere.

Men ingen legger skjul på at moroa koster. For støtteordningene for unge, ambisiøse golfspillere er få og mangelfulle.

Det koster å satse

– Vil du satse som ung golfspiller, er regningen fort et sekssifret beløp i året. Det sier seg selv at det ikke er enkelt å få til, og at mange faller fra fordi det ikke er mulig for familiene, sier en far med to hardtsatsende juniorer ute på banen.

Dermed er collegegolf i USA den mest fornuftige veien for dem som får muligheten.

Når Mats Ege reiser tilbake til USA for å starte på East Tennessee State i løpet av august, venter førsteklasses fasiliteter, tilstedeværende trenere og turneringer med skarpe startfelt, alt dekket av skolens stipender.

Om han velger å bli proff, står han plutselig på egne bein og må skaffe sine egne sponsorer, og spille inn det han kan.

– Jeg vet at flere proffer gjerne skulle spilt i norgescupen, men de har ikke råd til å ta regningen, sier Mats Ege.

Neste turnering i Garmin Norgescup spilles på Stavanger GK 5. og 6. juni.

Her er resultater fra helgens turnering i Larvik