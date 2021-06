Lærte turnøvelser på hesteryggen

LILLESAND: – Strekk på tærne, stram magen og opp med haka! Så reiser du deg opp. Bøy knærne, rett deg opp i ryggen og følg bevegelsene, roper Maren Primstad til eleven som sitter på hesteryggen.

Selv er hun utøver på internasjonalt nivå i hestesporten voltige. En helg i slutten av juni delte hun og treningsvenninne Lea Runanin sin kunnskap med 27 barn og ungdommer fra Arendal, Lillesand og Kristiansand. I korte trekk går voltige ut på å turne på hesteryggen. Hesten har en bøyle på ryggen med to solide håndtak, og en longør styrer hesten i sirkel ved hjelp av en lang line.

Etablert miljø på Sørlandet

Kurset ble arrangert på Kjerlingland i Lillesand. For noen av deltakerne ble dette første møte med sporten, andre har holdt på en stund.

– Vi startet med voltige her på Sørlandet for to år siden, da kom Maren og Lea og holdt et introduksjonskurs. Siden har det blitt flere kurs og stevner, nå er det rundt 20 aktive utøvere i vår landsdel, forteller Merethe Rislå.

Hun bor på Kjerlingland Hest- og aktivitetsgård som søsteren Agnethe driver, og sitter i sportsutvalget for voltige i Norges Rytterforbund.

– Voltige inneholder en del ekstra elementer når det gjelder hestesport. Man er stort sett flere utøvere på en hest, derfor må man ikke ha egen hest for å trene eller konkurrere. De fleste hestene som brukes i voltige gjør også andre ting som sprang og dressur, voltige er da en fin variasjon i treningen, sier hun.

Trener på tønne

For dem som er oppå hesten handler det om styrke, smidighet og følelse.

– Det er et levende dyr de turner oppå, og dyrevelferden settes høyt. Utøverne må hele tiden ta hensyn til hesten, være i balanse, følge bevegelsene og ikke dumpe ned på ryggen. Det vil man få mye trekk for i konkurranse, forteller Merethe.

På tunet på Kjerlingland står det denne helgen fire tønnehester, nye øvelser trenes inn på disse før de prøves ut på hest. Det er Lea som tar seg av tønnetreningene.

– Alle som driver med voltige, også på øverste nivå, trener masse på tønne. Det er begrenset hvor mye man kan trene på hest, men tønna er alltid tilgjengelig, sier Lea.

Turn og ballett

To andre elementer som er hentet inn denne helgen, er turn og ballett. På låven lærer Janne Jessen deltakerne å bevege seg smidig og elegant i takt til klassisk musikk, mens Helena Boye underviser i turn på en stor airtrack.

– Dette er til stor nytte både når det gjelder teknikk, styrke og det artistiske. I konkurranse skal utøverne både gjennom en obligatorisk del med faste øvelser, og en kür der de lager et program med selvvalgte øvelser til musikk. Da er harmoni både med hesten og musikken viktig, forteller Merethe.

Datteren til Merethe, Sara (13), er en av deltakerne på kurset. Hun har begynt å konkurrere i galopp, og har som mål å kvalifisere seg til NM for children som arrangeres i Arendal i september.

– Jeg synes det er veldig gøy å trene ballett og turn i tillegg til voltige denne helgen. Det er både vanskelig og tungt, jeg er ganske støl nå, smiler hun.

Utfordrende i galopp

Å holde balansen er noe av det Sara synes er mest utfordrende, spesielt når hun skal stå på hesteryggen i galopp. Det er en av de obligatoriske øvelsene i nivået hun nå skal konkurrere på.

– Hesten må gå i et jevnt tempo, så jeg må stole på at longøren gjør jobben sin. Om hesten for eksempel bryter av til trav er det vanskelig å bli stående. Men nå har jeg fått mange gode tips fra både Maren og Lea, det hjelper meg til å bli tryggere i øvelsene jeg synes er vanskelige, sier hun.

Det var en sliten, men inspirert gjeng unge voltigører som reiste hjem fra Kjerlingland søndag ettermiddag. Merethe setter stor pris på en god dose faglig påfyll, både for store og små.

– Her på Sørlandet er det en liten gruppe foreldre som er trenere, vi lærer i takt med barna. Og voltigemiljøet både på Vestlandet og Østlandet vet nesten ikke det beste de kan gjøre for oss, trenger vi hjelp får vi det. Videre er vi så heldige at Sørlandsparken rideklubb, som vi er en del av, kjøper inn voltigeutstyr for 30.000 kroner i år. Det er en stor investering, men kommer mange utøvere til gode og gjør at vi kan utvikle oss videre, avslutter hun.