I herreklassen, denne gang på hjemmebane, fortsatte kristiansanderen Mats Ege å herje med det øvrige startfeltet. I starten av mai vant Ege med 13 slag på Meland GK. Uka etterpå vant samme mann med ti slag på Larvik GK.

På hjemmebane var seiersmarginen «bare» sju slag. Fortsetter tendensen, kan man håpe på at det kan bli spenning mot slutten av sesongen.

Smadret startfeltet

USA-studenten, som nå spiller for Stavanger GK etter å ha vokst opp i Bjaavann GK, fortsatte i samme spor som han har innledet sesongen. Ege leverte like godt tre av de fire beste rundene i hele turneringa, og smadret startfeltet.

Åpningsrunden på 66 slag ble fulgt opp av en fantastisk 63-runde, før søndagens parademarsj endte med en ny 66-runde, og -18 sammenlagt. På 54 hull ble det intet mindre enn tjue birdier og to eagler, samt seks bogeyer.

Nærmest Ege fulgte klubbkamerat Petter Mikalsen (-11), og Carl Didrik Fosaas (-7) fra Miklagard.

Dramatikk til siste slag

I dameklassen ble det langt mer spennende. Mia Sandtorv Lussand (Fana GK) er alltid en av favorittene, og det gikk lenge mot ny Fana-seier. To like runder på 69 slag var nok til å sende Lussand i ledelse før søndagens finalerunde.

Men der skulle det bli dramatisk til ikke bare siste hull, men til siste slag.

Med tre hull igjen å spille ledet Lussand med fire slag på nærmeste utfordrer, hjemmehåpet Rikke Nordvik.

Nordvik hadde litt av en jobb å gjøre for å ta igjen Lussand, og smelte like så godt til med tre birdier på de tre avsluttende hullene, og med det turneringas laveste rundescore (67 slag). Den avslutninga greide selv ikke Lussand å følge opp, og da Lussand gjorde par, bogey, par på de siste tre hullene, sto de to likt. Dermed måtte de to duellantene ut i omspill.

På hull 14 avgjorde Nordvik til sin fordel, etter lik score på første omspillshull (hull 15).

