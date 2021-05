Bli med på Kyststi i Kristiansand!

En kyststi defineres som en sammenhengende sti i nærhet til strandsonen som er merket. I Kristiansand har vi utrolig mange perler langs kysten, men dessverre er de ikke blitt bundet sammen med en sammenhengende, merket sti.

Rundt nyttår var vi en gjeng som synes det var for galt, og vi bestemte oss for å gå opp en høyst uoffisiell kyststi, og så dele det elektroniske sporet (. gpx-tracket). Kanskje kan det være til inspirasjon for å få etablert en offisiell kyststi i Kristiansand også? Arbeidet med denne uoffisielle kyststien publiseres fortløpende på www.kyststi.no.

Vi har lagt vekt på å gå så nærme kysten som mulig, uten å skape konflikter. Etablerte stier og veier er brukt, og noen steder svaberg. Noen steder har vi fraveket dette for å få med oss fantastiske vinkeplasser (for eksempel Dueknipen). Start- og sluttpunkt skal være ved et kollektivpunkt, slik at du ikke trenger bil for å bruke denne uoffisielle kyststien. (Det er bare ett av flere gode klimaargumenter for å lage kyststi.)

Kristiansand har mange naturperler langs kysten, men vi mangler stien mellom dem.

Første delen av prosjektet ble ferdigstilt til 1. mai, og inneholdt da seks etapper (busstopp i parentes):

Vardoddbrua (Vige) til Lundsbrua (Kvadraturen skolesenter) Lundsbrua – Samsen (Bellevue) Samsen – Voie (Vågsbygd bedehus) Voie – Tunnelåpning Flekkerøy (Kroodden) Flekkerøy (Flekkerøy) Bragdøya/Langøya (Båt fra Lumber, det er også navn på busstopp)

Til sammen utgjør disse første etappene over 70 kilometer med kyststi. Til sammenligning har Bamble kommune 60 kilometer, og er nasjonalt anerkjent for fantastisk fin sti. Vi trodde det skulle bli mye asfalt og transport, men kan melde om utrolig mange små grønne lunger underveis. Kristiansand kommune har mange fine friområder, og nå blir de knyttet sammen.

Tidsbilde

Dessuten opplever du byen på en helt annen måte. Her får du hele byen. Med industri, havn, boligfelt, utmark (skog) og friområder. Den uoffisielle kyststien gir et tidsbilde om hva som har vært viktig i forskjellige tider av byens utvikling. Dessuten har vi en så kompakt by at det er mulig å se tilbake på mange av stedene du har vært underveis. Vi kan love deg mange overraskelser! Gjennom arbeidet har vi hatt med oss folk på tur som er godt kjent i byen, og de har alltid oppdaget noe nytt!

I Google-kartet som er opprettet er det også merket inn badestrender, toaletter, bussholdeplasser og andre interessepunkter. Direkte adresse til Google-kartet er: http://kristiansand.kyststi.no/ (Hvis du har stedstjenester aktivert på telefonen vil du få en liten prikk der du står, slik at det er enkelt å navigere i kartet.)

Neste steg

Før sommeren håper vi å få gått opp tre nye etapper, slik at det uoffisielle sporet langs kysten av Kristiansand blir 120+ kilometer. Vårt håp er at mange vil ta dette i bruk når vi nå møter nok en koronasommer. Lokale lag og foreninger kunne kanskje gjort noe ut av disse sporene?

De neste etappene er:

Hamresanden – Varoddbrua

Kroodden – Romsviga

Romsviga – Høllen

Denne strekningen blir såpass lang at du kan gå på en flere dagers fottur. Hva med å bruke en sommerferie uke langs kysten av Kristiansand med ryggsekk og telt/hengekøye? Vi har merket av flere steder du kan overnatte i det fri underveis. Eller kanskje er du av den mer sportslige typen, og vil løpe igjennom hele den uoffisielle kyststien på under 24 timer? Lage ditt eget ultraløp? Det behøver jo heller ikke være så avansert. Hvis du går deler eller hele av disse kyststietappene, kan vi love deg at du blir bedre kjent med byen din!

Framtid

Kommunen har hatt Kyststi på blokka siden midt på 80-tallet, og på begynnelsen av 90-tallet ble noe merket i Vågsbygd. Restene av dette kan du se i etappe 3. Vi håper at kommunen setter Kyststi på dagsorden igjen, og mener at Kristiansand kan få en av de flotteste kyststiene i landet.

Samtidig skjønner vi at merking kan være et problem. På privat grunn må en ha avtale med grunneier. I det store og hele er det veldig mye som er offentlig tilgjengelig langs kysten, og hvis det blir for vanskelig, kan en bare gå/merke rundt. Det behøver ikke stoppe Kyststi som prosjekt.

Kanskje er det noen politikere som er enige i dette? Ordfører Jan Oddvar Skisland har profilert seg mye på friluftsliv og folkehelse, og en Kyststi ville åpnet opp mange nye muligheter for begge deler! Kystlinjen langs kommunen fortjener mer bruk, og særlig i disse koronatider der trykket skulle vært spredt litt utover – og ikke bare langs Strandpromenaden i sentrum.

God Kyststi-sommer!