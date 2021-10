Storeslem til KSK i U17-NM

STAVANGER: Et sterkt KSK-lag med 14 jenter og fire trenere dro til Stavanger for å spille NM. KSK er representert med to landslagsspillere i sine klasser, Adine Fosselie på kant, og Lisa Kleivane på diagonal. I tillegg er KSK kjent for bredde i stallen, med tanke på god ballkontroll og spilleforståelse, og de er et lag mange angrepsmuligheter. Motivasjonen var ekstra høy denne gangen, i og med at det var lenge siden de har hatt mulighet til å konkurrere.

I innledende kamper fikk de spilt seg inn, og fant frem til en kampplan som fungerte, hvor alle ressursene i laget ble benyttet godt. Mot Vindafjord kom turneringens eneste tap. Det ble kjempet hardt på begge sider for poengene, men til slutt var det Vindafjord som trakk det lengste strået.

Slo hjemmefavoritten

Jentene fra KSK startet dermed sluttspillet i 16-delsfinale mot Austrått. Her fikk KSK vist frem bredden i laget, og hadde god kontroll. I åttedelsfinalen feide de Koll av banen med jevnt stort servetrykk, meget godt forsvar og tilbakeslag. Deretter var det kvartfinale mot KFUM Stavanger, som var turneringens favoritter. Her ble det kriging i første sett, men KSK-jentene var sterkest da det gjaldt, og satte dem på plass i andre sett, med sifrene 25–16. Jentene angrep fra alle hold, og jobbet fjellstøtt i forsvar. Dette ble en skikkelig lagseier og det var ellevill jubel etter kampen.

I semifinalen mot Sandnes ble det også tøffe ballvekslinger og mye godt spill, med en helt spesiell nerve i kampen. På tross av at KSK vant siste sett med sifrene 25-14, pustet de lettet ut, for her fikk de ingenting gratis, og mye sto på spill. Med seieren skaffet de seg finalespill mot Volda, som er et meget sterkt lag, med både midtspiller og kantspiller fra landslaget.

Med fulle tribuner og stor stemning slo KSK til fra start, og fulgte opp med stort servepress, som ga dem en klar ledelse tidlig i kampen. Volda kom imidlertid tilbake og gjorde det vanskelig for kristiansandsjentene. Med sterke smasher og tøffe angrep, ble det til slutt for tøft for Volda og KSK vant første sett 25–19.

Beast mode i avgjørende sett

Volda lot seg imidlertid ikke knekke, og kjempet seg tilbake gang på gang. I andre sett ble de for sterke og vant 25–22. Men jentene fra KSK var i «beast mode»! Tredje sett var meget jevnt fra start, men Helene Mosvold satte Volda under press med en meget god serverekke, som ga jentene et lite forsprang. Da Volda slo tilbake, kjempet KSK i forsvar, så var det «på an» igjen. Elise Munkejord Pedersen leverte forsvar og servemottak av høy kvalitet, og Erle Askeland som opplegger, gjorde kloke valg og serverte det ene legget etter det andre. Lisa Kleivane var meget sterk i angrep, og til slutt måtte Volda gi tapt.

Da capo fra U15-finalen

Guttene hadde en tøff vei til toppen og tapte første puljekamp mot Strandvik. En knepen seier mot Førde førte dem likevel direkte til åttedelsfinalen mot Torvastad og kvartfinale mot Tromsø. Kaptein og opplegger Halvor Brekke ledet laget til semifinale og ny kamp mot Førde. Dette var kanskje lagets beste kamp. Solide mottak og angrep fra kantspillerne Leon Lauvaland og Even Stray Aas og bra blokking fra midtspiller Storm Jybe Skivik førte frem til finaleplass mot Austrått.

Spenningen var stor, med tanke på at de samme lagene møttes i NM-finalen i U15 våren 2019. Halvor, Leon, Storm og Even spilte på gull-laget fra 2019, sammen med Børge Undheim. Skulle KSK klare bragden fra forrige NM? Hvem hadde trent best i koronatiden?

Austrått hadde en tydelig taktikk om å sette trippelblokk på kantspillerne, noe som førte til at midtspillerne Storm og Eivind Omland, diagonalene Tobias Kawika Kauffman Pedersen og Eirik Jørgensen måtte ta større ansvar, både i angrep og blokk. Første settet vant KSK med klar margin 25-17, men i andre settet fikk Førde en klar ledelse. Ved hjelp av høyt servepress, færre personlige feil og ikke minst en vanvittig høy stemning og lagmoral ble det seier 25–22 og NM-gull.

Håper på permanent sandhall

To av jentene fra KSK fikk plass på «All star team», Elise Munkejord Pedersen som beste libero og Lisa Kleivane som beste diagonal. Lisa Kleivane og Even Stray Aas fikk i tillegg de to prisene for MVP (turneringens mest verdifulle spiller).

De to gullmedaljene sier noe om bredden i Kristiansand Sandvolleyballklubb og alle treningstimene som legges ned av spillere, trenere og øvrige støtteapparat. Klubber andre steder i landet lurer på hva vi gjør i Kristiansand Sandvolleyballklubb. Det trenes mye og med stor iver gjennom hele året, mye takket være at de fleste trener både på parkett og i sand. I koronatiden har det vært lettere å trene sandvolleyball enn «innevolleyball». Kapasiteten i den midlertidige sandhallen er sprengt og vi håper kommunen ser hvor viktig det er å få bygd en permanent sandhall med større kapasitet.

