Ryder Cup er en golfturnering som finner sted hvert annet år mellom lag fra Europa og USA. Sist helg ga USA Europa juling på Whistling Straits, og sammenligner man de beste unge spillerne på de to respektive kontinentene, må nok Europa belage seg på å være underdoger en god stund til fremover.

Skal vi tro Golf Channels velrenommerte programleder Shane Bacon, som har nærmere 100.000 følgere på Twitter, er det imidlertid grunn til optimisme også for europeerne. Da han fikk spørsmål på Twitter lørdag om hvem han ser på som potensielle stjerner i fremtiden, svarte han:

«Migliozzi, Højgaard, Horsfield, Calum-Hill, Ludvig Åberg, Alex Fitzpatrick, Maximilian Steinlechner, Mats Ege, David Puig Currius er bare noen av navnene jeg kommer på».

Bacon pleier vanligvis å vite hva han snakker om. Selv om Mats Ege, som nå spiller for Stavanger GK etter å ha vokst opp i Bjaavann GK, har hatt en oppsiktsvekkende fremgang i 2021, må det å bli nevnt i dette selskapet likevel sies å være en overraskelse.

Mens Migliozzi, Højgaard, Horsfield, Calum Hill og Fitzpatrick er etablerte spillere på europatouren, er Åberg og Puig Currius rangert som henholdsvis nummer 3 og 5 på verdensrankingen for amatører.

Ege er på sin side på 83. plass på denne listen – vel å merke hele 400 plasser over der han var for et år siden.

Motivasjonsboost

– Det er kult å bli nevnt når det kommer til noe som dette! Det er gøy å se at folk har begynt å legge merke til det jeg gjør. Det gir selvfølgelig en liten motivasjonsboost. Jeg føler jeg er på riktig vei når jeg ser sånn her, sier Ege til Norsk Golf.

– Jeg fortsatt en lang vei igjen å gå til der jeg har lyst til å være, så jeg tenker ikke altfor mye på hva som blir sagt nå. Jeg er mer opptatt av å passe på at jeg kommer meg dit jeg vil, fortsetter han.

Etter å ha fullført videregående i 2019 flyttet Ege til USA for å spille collegegolf for California State University Northridge, hvor han hadde fire topp-10-plasseringer i sin første sesong, mens han i november i fjor gikk helt til topps i Golfweek Moorpark Amateur i California.

Vant tre strake norgescupstevner

Under pandemien bestemte han seg imidlertid for å bytte skole, og da han kom hjem til Norge tidligere i år, viste han Golf-Norge hvor store steg han har tatt. Han vant tre Garmin Norgescup-turneringer på rad med utklassingssifre og har sikret seg sammenlagtseieren på touren.

Nylig reiste han tilbake til USA igjen for å starte opp på nye studier med sin nye skole East Tennesse State, og der fikk han en knallstart med andreplass i sesongåpningen Marquette Intercollegiate etter tre strake runder på 60-tallet på selveste Erin Hills i Wisconsin, som var U.S. Open-banen i 2017.

NB! Tidligere sist uke klatret Bård Bjørnevik Skogen (Haugaland GK) forbi Ege på verdensrankingen for amatører. De ligger nå på henholdsvis 77.- og 83.-plass og er Norges eneste spillere i topp-100 på World Amateur Golf Ranking – uansett kjønn.