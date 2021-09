Jublet for første NM-tittel

UTØVERBLOGG: Før den avsluttende NM-runden i bakkeløp sist helg lå jeg på andreplass sammenlagt, ett poeng bak lederen. Helga gikk veldig bra og jeg kjørte inn til seks bestetider.

Jeg var allerede norgesmester før siste runde var kjørt søndag. Det visste jeg imidlertid ikke om, og jeg ville heller ikke ha beskjed av mekanikerne om hvordan det hadde gått med de andre før jeg hadde kjørt selv. Og det holdt til førsteplass!

Det ble dermed seier i tre av bakkeløpene i år, som var nok til sammenlagtseier. Vi har kjørt to runder på grus opp Konsmobakken (sen seier) og to runder på asfalt i Olympiaparken på Lillehammer (to seire). Jeg har også kjørt NM i rallycross i år, og her ble det bronse sammenlagt. Ingenting av dette hadde vært mulig uten sponsorer og ikke minst mekanikerne som stiller opp kveld på kveld og helg etter helg.

Bilsport har vært en hobby siden jeg var 18 år. Opp gjennom årene har jeg kjørt både i inn- og utland, og det kjennes nydelig å gå til topps sammenlagt i et NM. Måtte det ikke bli siste gang!

Flere sørlendinger gjorde det også bra sist helg. NMK Konsmos Magne Svardal ble nummer to bak meg sammenlagt i klasse 2 inntil 2000 kubikkmeter. Hans klubbkamerat Søren Snartemo vant sølv sammenlagt i rallybilklassen etter en avsluttende tredjeplass. Per Magne Svardal, også han fra NMK Konsmo, endte på fjerdeplass i klasse 1 inntil 1600 ccm etter å ha slitt med motoreffekten i siste runde.