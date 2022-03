KRISTIANSAND: Prosjektet startet høsten 2020 med å besøke tre skoler. For 2021 kan vi se tilbake på 16 skoler og 950 elever.

Prosjektet NCF sykkelskolen er støttet av Norges Cykleforbund og Fylkeskommunen (ATP) og har som mål og gjøre syklingen til et naturlig og gøy på valg på fritiden. For å få det til, bruker vi skolegården og naturen. Dette gir et godt miljø for lek, mestring og spenning.

Vi har sendt ut invitasjon til over 45 skoler og påmeldingene tikker inn.

Se filmen her, dette er ekte sykkelglede: