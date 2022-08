Kaldt, konsist og kontant satte han inn sitt andre mål for dagen og bidro dermed avgjørende til at Arendal lørdag vant 3-2 mot Ørn Horten.

– Jeg er sannsynligvis den som står sist i straffekøen, sier Mathias Johansen.

Men da dommeren pekte på 11 meteren etter at Sander Lille-Løvø med drøye fem minutter igjen av 1. omgang på Norac stadion, tok Mathias Johansen ansvar.

Seks scoringer

For det var egentlig ikke avtalt at han skulle ta straffesparken. Men verken Andreas Hellum eller Sune Kiilerich var på banen. Rasmus Lynge Christensen var heller ikke tilgjengelig. Derfor bestemte Mathias Johansen seg for å påta seg jobben - etter at han et kvarter tidligere i kampen hadde gitt Arendal ledelsen mot Ørn.

– Jeg føler meg pigg, så da tok jeg bare ballen da vi fikk straffesparket, forteller tomålsscoreren, som nå står med seks scoringer til nå i årets sesong.

Han sendte Ørn-keeperen en vei - og plasserte skuddet knallhardt i motsatt hjørne. Dermed kunne Arendal gå til pause med 2-1.

Iskald

Mathias Johansen var også den som scoret kampens første mål etter en iskald avslutning der han først dro av en Ørn-forsvarer, men bruntrøyene fra Horten svarte like etterpå da utliknet til 1-1 etter en corner.

Men det var Arendal som ville mest og det var Arendal som var best. Likevel var det en nerve gjennom hele kampen, ikke minst fordi Ørn fremstod som et lag som evnet å skape trøbbel, også på siste tredjedelen.

Tomålsscorer Mathias Johansen mener det både var fortjent og nokså kontrollert.

– Det viktigste for oss er tre poeng. Vi vinner på en dag som ikke er helt maks. Jeg synes vi står greit i det, selv om Ørn reduserer til 3-2 på en litt unødvendig måte, sier han.

Feilpasning

Ørn-reduseringen kom etter en feilpasning i Arendals bakre firer da laget var på vei fremover i banen. Det gjorde at Ørn kunne storme mot mål, der Jonatan Byttingsvik naturligvis var ute av posisjon siden balltapet fremstod som helt unødvendig og overraskende.

Det var 17 minutter igjen av ordinær tid da reduseringen kom, men Ørn klarte egentlig aldri å skape den helt store dramatikken mot slutten av kampen - selv om nerven var der helt til dommeren blåste av etter snaue 96 minutter.

Arendal ledet altså 3-1 da reduseringen kom - og Arendals tredje mål ble satt inn av debutanten Sander Marthinussen som er på lån fra Kongsvinger ut sesongen. Han plasserte ballen knallhardt nede i hjørnet fra rundt 16 meter da han fikk muligheten etter 66 minutter.

Der og da virket det som om kampen var avgjort, men Arendal slapp altså Ørn inn igjen i kampen få minutter senere.

Hektisk

– Det blir litt hektisk mot slutten etter det unødvendige baklengsmålet, men alt i alt er jeg fornøyd. Vi vinner uten at vi er på vårt aller beste, oppsummerer trenwr Roger Risholt etter kampen.

De to nysigneringene, Vegard Bergan og Sander Marthinussen, gikk begge rett inn i startoppstillingen.

– Vegard var veldig god og vant de duellene han skal vinne. Sander scoret og vi ser at han har veldig mye fotball i seg. Vi får mye glede av begge to i høst, konstaterer Roger Risholt som også hyller Mathias Johansens utvikling denne sesongen.

– Han har vært en av våre aller beste spillere denne sesongen, men jeg har savnet at han ikke scorer enda mer. Nå begynner han å gjøre det også, så han blir bare viktigere, sier Arendal-treneren.