SANDEFJORD: – Kampen om gullet var tøff. Jeg hadde ikke sett for meg å vinne, sier Elise.

For halvannen uke siden vant hun to gull i sin klasse senior dame + 60 kilo. Elise har bare drevet med håndbak i et drøyt år og hadde før NM kun deltatt i Hardanger Open. Hun trener fem-seks ganger i uken, med styrketrening i hverdagene og håndbaktrening med Lindesnes Håndbakklubb hver søndag.

– Jeg var svært nervøs under NM, men jeg tror det bidro til å holde fokus og gi meg et ekstra gir. Disse konkurransene gir meg ekstra motivasjon til å trene og til å stille enda litt sterkere neste gang. Ikke minst er det motiverende å treffe andre folk med samme interesse, det er et fantastisk fint miljø, selv om vi gjerne kunne vært flere jenter, sier Elise og legger til:

– Jeg ser for meg å stille i EM en gang i fremtiden, men før den tid er det mye styrke som skal bygges og teknikk som absolutt kan bedres.

Tidenes største arrangement

Nivået i årets NM var samlet sett høyere enn aldri før. Konkurransen gikk av stabelen i Sandarhallen i Sandefjord, med Sandefjord Håndbak som arrangør. Lokalet var fylt til randen med konkurrenter fra hele landet. Dette var også det største arrangementet noensinne i brytehistorien i Norge, hvis man regner antall utøvere.

Lindesnes Håndbakklubb stilte med følgende utøvere i NM i håndbak: Ole Bjørn Bråthen (f.v.), Lars Endre Tollefsen, Sondre Berget, Elise Ågedal og Filip Bartosiewicz. Foto: Privat

Lindesnes Håndbakklubb stilte med seks utøvere på sitt aller første store arrangement sammen som klubb: Lars Tollefsen og Sondre Berget: -100kg senior, begge armer. Ole Bjørn Bråthen: -90kg senior, begge armer. Espen Vetnes: -80kg senior, venstrearm. Filip Bartosiewicz: +70kg junior, begge armer og Elise Ågedal: +60kg senior kvinne, begge armer.

Tøff konkurranse

Innsatsen fra klubben var helt upåklagelig, og med en såpass fersk klubb tatt i betraktning, var vi en av klubbene som gjorde det best.

Det var en tøff konkurranse. Det ble kjempet mange harde kamper på bordene i Sandefjord, som for vår del endte i flere pallplasser og en ny norgesmester.

Elise stakk som nevnt av sted med gull i begge armer. Det er stort for klubben vår og det setter større søkelys på kvinner i idretten vår. Filip, en av våre juniorer, vant sølv i begge armer. Han møtte en hard konkurrent i finalen, da han møtte en som både stiller i junior og senior.

Espen vant bronse i venstre, etter bare å ha drevet med håndbak i et snaut år. Lars kapret en tredje plass i venstre og fikk bronse.

Espen Vetnes (t.v.) i aksjon. Foto: Jan A. Aune

Kommende år satser vi på både enda flere medaljer og at vi kan stille med en enda større gjeng fra klubben. Vi håper at i 2022 vil interessen for sporten vår øke, og at vi kan rekruttere flere medlemmer, både damer og menn.

Resultater gir mersmak

Vi har flere i klubben med bra potensial, som vi er sikre på kommer til å gjøre det bra i fremtidige konkurranser. Det at vi som klubb gjør det såpass bra i en nasjonal konkurranse, gir oss alle mye mer motivasjon og ekstra lyst til å etterstrebe enda bedre resultater.

Vi vil takke alle som både heier oss frem, støtter oss og sist, men ikke minst, tusen takk til alle sponsorene våre.

Det er også viktig å presisere, at vi fulgte alle retningslinjer i henhold til covid-19. Arrangøren tok alle forholdsregler, og alt var etter gjeldende regelverk.