OSLO: Thaiboksing eller Muay Thai er en tradisjonsrik kampsport med røtter tilbake til 1700 tallet. Unikt for sporten er utnyttelse av albuer og knær i tillegg til slag og spark.

Sporten vektlegger visuell teknisk renhet, kampånd og stålkondis. Nå som jeg går inn mitt syvende år som utøver og fjerde år som trener, har jeg lyst å fortelle at det har skjedd noe spesielt med thaiboksing det siste året.

I sommer har IOC vedtatt thaiboksing som olympisk gren og er å se for første gang i Paris 2024. Nasjonalt har thaiboksing også kommet inn under paraplyen til Norges Idrettsforbund. Thaiboksing føyer seg dermed til rekken av andre fullkontakts kampsporter som karate og taekwondo sortert under Norges kampsportforbund.

Live stream

Norges første muay thai-NM med fullkontaktsregler gikk av stabelen i Oslo lørdag. Dessverre førte nye koronarestriksjoner til et veldig lite publikum, men dette så ikke ut til å prege utøverne. Kampene var tilgjengelig på live stream via Facebook med kommentatorer på plass. Oksa Muay Thai i Kristiansand ble representert ved Brandon Trung Moen (33) i vektklassen -81kg og Amalie Quam (21) i vektklassen -63,5 kg. Jeg har gleden av å trene sammen med begge disse utøveren flere ganger i uken og vet hvor mye de investerer i sporten. For meg var det ingen tvil om at begge ville gå langt.

Det har vært noen tøffe år for idretten, særlig for kampsport hvor det er nær umulig å holde meteren. I Oksa Muay Thai har vi vært særdeles opptatt av å følge restriksjoner og har i mange tilfeller overgått disse for å sikre at vi ikke bidrar til smitte. Med nye restriksjoner i skrivende stund ser det ikke lyst ut for de som elsker kampsport eller idrett generelt. Små klubber som drives på dugnad ser ut til å komme verst ut. For mange har det derfor vært knyttet spenning til hvordan de forskjellige utøverne har kunne forberedt seg til et NM. I «restriksjonspausen» i sommer har både Brandon og Amalie gått kamp i henholdsvis København og Oslo. Bak dette følger hundrevis av timer med teknikktrening, sparring, styrketrening og diett.

I år var det Frontline Muay Thai i Oslo som var vertskapet for dette historiske NM. 28 utøvere deltok i håpet om å kunne kalle seg første norgesmester i fullkontakt thaiboksing.

Klare semifinaleseire

Amalie møtte Ingeborg Oseland fra 8 Limbs Muay Thai fra Stavanger i sin første kamp. Det ble en jevn første runde hvor Amalie fikk overtaket i klinsjen med flere gode treff med albuer og knær. Ingeborg kom sterkt tilbake i 2. runde med flere gode spark, men Amalie hentet seg inn mot slutten med flere gode klinsjer og avsluttet med en flott serie slag. I 3. runde landet Amalie mange gode slag og spark og presset på. Hun drev Ingeborg inn i hjørnet ved flere anledninger og vant kampen på enstemmig dommeravgjørelse.

Amalie Qvam jubler etter sin semifinaleseier. Foto: Jan Olav Bjørnes

Brandon hadde sin første kamp i semifinalen mot Andreas fra NCA i Trondheim. Brandon gikk målrettet ut fra start, han overkjørte sin motstander med en rekke slag og spark. Et godt timet spark dyttet Andreas inn i tauene og ned i kanvas. Det var tydelig for de som så på at Brandon var innstilt på å vinne. Andreas måtte ta stående telling fra dommeren når hans spark ble fanget og ble besvart med en hard kryss. Dommeren måtte stoppe kampen i 2. runde etter en rekke spark mot låret som gjorde at motstanderen ikke lengre kunne bruke beinet. Dermed var Brandon klar for å kjempe i finalen.

I finalen møtte Amalie Ida V. Rautio fra NCA i Trondheim. Amalie og Ida hadde kjempet mot hverandre i Oslo i sommer som endte med et uavgjort. Ida har gode spark med tidligere erfaring fra Taekwondo. Ida gikk fremover med gode slag og spark. Hun klarte å nøytralisere mye av klinsjen til Amalie. Det ble en krig frem og tilbake med Idas spark og Amalie som klinsjet og brukte albuer godt. Begge jentene holdt et vanvittig tempo i hele fem runder og det var en fryd å se på. Dessverre tapte Amalie på dommeravgjørelse, men sikret seg sølvmedalje i sitt første NM.

NM-seier på poeng

Deretter var det duket for finale i -81 kg klassen, hvor Akram Belmekki fra Frontline i Oslo ventet. Brandon valgte å gjøre en Wai Kru før kampen startet, dette er en tradisjonell «dans» som hedrer kampåndene og er vanlig å se i Thailand. Begge utøvere gikk hardt ut med særdeles harde slag. Brandon var mer selektiv i sine angrep, men alt ble levert med 100 prosent kraft. Det ble landet fulltreffere i begge ender. Akram satset for det meste på spark mot beina etterfulgt av store hook slag, som flere ganger fant sine mål. Som kommentatorene påpekte, smilte Brandon tilbake til Akram når han ble truffet. Brandon fortsatte å jage Akram de påfølgende rundene. Etter knallhard kjemping fra begge var det Brandon som kunne heve hånden i været og kalle seg norgesmester i muay thai 2021.

Brandon Trung Moen i finalen mot Akram Belmekki fra Frontline. Foto: Jan Olav Bjørnes

Oksa Muay Thai holder til i Henrik Wergelands gate i Kristiansand. Målet er å tilby autentisk trening i thaiboksing uavhengig av ferdighets- eller ambisjonsnivå. Oksa har levert en rekke norgesmestere gjennom årene, men gir også et godt tilbud til de som søker etter å komme i bedre form eller ønsker å styrke selvtilliten.