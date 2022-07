Øystein Tjomsland sto ved gjerdet da kvalifiseringsløpene til Svenskt Kallblodsderby og Derbystoet ble kjørt i Östersund mandag kveld, men kunne trygt konstatere at gjestekuskene som ble betrodd oppgavene med å kuske hestene han trener skjøttet utfordringene på best tenkelige vis. Totalt kvalifiserte Tjomsland 11 av de 15 hestene han sendte ut i kvalifiseringsløpene og kjørte inn 351 000 svenske kroner til sine hesteeiere.

I finalene som kjøres på samme bane søndag 31. juli venter 600 000 svenske kroner til vinneren i både den åpne klassen og hoppeavdelingen.

Stortalentet tilbake på topp

Fjorårets Kriterie-vinner Tangen Minto var ikke på topp i årets første start, H.M. Kongens Pokalløp, tilbake i starten av april. Siden har Tjomsland brukt tiden godt på å bygge opp igjen årgangstoppen, og det var en lykkelig sørlandstrener som fikk se Tangen Minto tilbake i godt, gammelt slag i sin kvalifisering.

Kusk Åsbjørn Tengsareid lot konkurrentene kjøre ifra seg i front og satte ikke inn støtet før nedover den siste langsiden. Tidlig på oppløpet koblet Tangen Minto seiersgrepet, og til tross for et hardnakket angrep fra Reime Blesen svarte Tjomsland-traveren opp på imponerende vis og vant på sterke 1.25,0a/2140 meter.

– Herlig å se!

– Tangen Minto fikk en tøff siste 600–700 meter og det var en sterk prestasjon etter pausen. Dette er en skikkelig bra hest og nå blir han å regne med i finalen. Dette var herlig å se, sa stortreneren fra Søgne da løpet var i mål.

Lars Anvar Kolle, som kusket utfordreren Reime Blesen, var full av lovord over den sørlandske topphesten.

– Midt på oppløpet trodde jeg at vi skulle vinne med to lengder, men Tangen Minto svarte oss ut. Jeg ble imponert over den, konstaterte den norske kusken da sølvet var et faktum.

Lillebror til topps Vidar Tjomsland viste sine imponerende kjørehender nok en gang da han kusket Tangen Ove inn til seier i sitt kvalifiseringsløp. Lillebror Tjomsland serverte sin hest et perfekt løp i rygger, angrep på akkurat riktig tidspunkt og Tangen Ove svarte med å spurte inn til sterk seier i et løp hvor storfavoritten Brenne Odin ikke strakk til.

– Jeg hadde ikke forventet at vi skulle slå Brenne Odin, men Tangen Ove har veldig fart i beina og i dag løste det seg perfekt, fortalte seierskusken ydmykt da triumfen var et faktum.

Stalldobbel 1

Tjomsland-hestene Smedheim Braut og Holter Odin utkjempet en durabelig kamp nedover oppløpet i et annet Derby-forsøk. Til slutt var det førstnevnte som kastet seg de nødvendige centimeterne foran på målstreken og tok hjem forsøksseieren til tross for et tøft løp utvendig for stallkameraten hele løpet. Vinnertiden ble fine 1.26,7a/2140 meter.

Stalldobbel 2

Dobbeltseier for Team Tjomsland ble det også i det første kvalifiseringsløpet til Stoderbyt, altså hoppeavdelingen av storløpet. Nordsjø Anna og Sjø Perla sikret seg tidlig plassene først i første- og andrespor, og nedover oppløpet sprintet sørlandshoppene ifra konkurrentene med mange lengder. Nordsjø Anna innfridde sitt favorittskap, men prestasjonen til sølvplass på Sjø Perla viste at det borger for flere Tjomsland-kort på bordet i finalen. Nordsjø Anna vant på 1.27,9a/2140 meter.

– Nordsjø Anna var veldig fin, hun har virkelig utviklet seg fra fjorårssesongen. Hun var litt ivrig underveis og det ble litt mer tempo enn jeg hadde tenkt, men hun sto for det og var veldig bra, roste gjestekusk Åsbjørn Tengsareid etter løpet.

Overraskende Tjomsland-vinner og stalldobbel 3

Ragnhild W.M. var en av Tjomslands hester som på forhånd var levnet minst sjanse til å hevde seg i toppen. Sammen med sørlendingens høyre hånd på hans svenske filial i Sundsvall, Jimmy Jonsson, overrasket hun imidlertid alle med å spurte sterkest av samtlige i sitt kvalifiseringsløp. Ragnhild W.M. hadde vunnet tre løp i Sverige tidligere, men da i enklere omgivelser, og mandagens seier kom også som en liten bombe på Tjomsland.

– Vi endret litt på treningen opp mot dette kvalløpet, og det svarte Ragnhild W.M. positivt på. Jeg hadde ingen tro på at hun skulle vinne, så dette var overraskende. Hun leverte en kanoninnsats, sa en fornøyd trener på stallsiden etter løpet. Toer i løpet ble stallvenninnen Tangen Tone som lenge ledet forsøket.

Fenomenal opphenting av Ballerina

Øystein Tjomsland er selv oppdretter av Sangviks Ballerina og den fremgangsrike treneren kan fort ende opp med en klassisk triumf også som oppdretter skal vi dømme av innsatsen i kvalifiseringsløpet.

Bror Vidar Tjomsland fikk sin fulle hyre med å få hoppa på bedre tanker i den første svingen da hun byttet ut trav som gangart med passgang, og dermed måtte tas opp for å finne rytmen igjen. Via en voldsom spurt nedover oppløpet sikret Sangviks Ballerina likevel finaleplass som andrehest, og var faktisk bare centimeter fra å rekke helt fram til seieren.

– Sangviks Ballerina gjør et fantastisk raskt oppløp. Sett i ettertid skulle jeg nok rundet hesten foran og gått ut i fjerdespor på sistelangside, da hadde vi vunnet. Hun gikk et kjempeløp og er i finalen, det var det viktigste. Hun er god nok til å vinne finalen, mente Vidar Tjomsland etter løpet.

Disse hestene kvalifiserte Øystein Tjomsland til de svenske Derby-finalene: