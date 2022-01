KRISTIANSAND: Jeffrey B.R. sørget for jubel for teamet til suksesstreneren fra Søgne.

På svensk mark har Øystein Tjomsland allerede notert seg for tre seire på syv starter under starten av 2022-sesongen. 14 dager inn i det nye året selet den sørlandske topptreneren ut sine første starthester i Norge da Travparken åpnet portene til årets første løpsdag i sør.

Jeffrey B.R. og assistenttrener Celine Fåland Hansen. Foto: Team Tjomsland

Etter to andreplasser i de innledende løpene sørget Jeffrey B.R. for full klaff for Team Tjomsland. Sammen med Vidar Tjomsland spurtet den fem år gamle vallaken best av alle og vant til slutt helenkelt, hestens fjerde seier på de seks siste startene.

Stallformen lover med andre ord godt før årets første V75-omgang i sør, i Travparken lørdag 29. januar.