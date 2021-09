Scoret og så rødt mot Vigør

FLEKKERØY, KRISTIANSAND: Kampen mot Vigør ble av det severdige slaget. Vigør sjokkåpnet med en innøvd avsparksvariant da det kom en lang pasning mot høyresiden av 16-meteren der de hadde stablet opp spillere, og ballen ble spilt inn i feltet der målsniken Andreas Sløgedal dunket ballen i mål.

Det unge Fløy-mannskapet lot seg ikke preget av dette og allerede etter ti minutter kom utligningen ved Nikolai Aas, som var på rett plass etter corner og skjøt ballen i mål fra kort hold. Etter utligningen fulgte en god Vigør-periode før Fløy 2 tok over initiativet og skapte et par/tre meget gode sjanser.

En meget bra André Richstad drev ballen fremover i stort tempo ved flere anledninger, og kom bl.a. alene gjennom, men skjøt rett på Vigør-keeper Christoffer Mollestad. Like etter fintet Richstad bort halve Vigør, men slapp ballen litt for sent gjennom til Ole Fredrik Thorsen som da var i offside.

Taktisk bytte

Richstad ble byttet ut i pausen for å være fit for fight i onsdagens A-kamp mot Kjelsås, og ble erstattet av Aksel Kloster. Og nettopp Kloster kom fem minutter etter pause alene gjennom etter en flott stikker av Marcus Aslaksen, men nok en gang sto Vigør-keeper Mollestad i veien. Etter dette fulgte en meget bra Fløy-periode der de gang på gang rullet opp fine kombinasjoner og Vigør hadde sin fulle hyre med å holde unna.

Omtrent halvveis i omgangen kom Vigør til en stor sjanse etter fint spill, men Joakim Johansen headet over fra kloss hold. Dette ga gjestene blod på tann og etter 73 minutter ga Fredrik Karlsen Vigør ledelsen etter møljespill. Karlsen spilte for Fløy i en kort periode i 2017, men skader ødela mye den gangen.

Like etter ble Fløys krumtapp i forsvaret, Nikolai Aas, utvist etter å ha felt en Vigør-spiller like utenfor 16-meteren. Og etter 80 minutter syntes kampen avgjort da den meget rutinerte Joakim Johansen utnyttet rot i Fløy-forsvaret og la på til 3–1.

Men hjemmelaget ga ikke opp og presset Vigør over på defensiven og et par ganger var det bare unøyaktighet i avslutningsøyeblikket som hindret redusering. På overtid var Ole Fredrik Thorsen nær på scoring, men traff ikke med headingen.

Mye positivt tross tap

Fløy-trener Marius Johansen var en fornøyd mann tross nok et tap for Fløy 2. Unggutta viser fremgang fra kamp til kamp mot god motstand. Med to kamper i uken for A-laget er det begrenset for hvor mange i A-troppen som kan benyttes. Nikolai Aas var som nevnt krumtappen i forsvaret. Synd med utvisningen. André Richstad spilte meget bra den omgangen han var med og Marcus Aslaksen viste ved flere anledninger sitt potensial.

Vigør hadde gode perioder i kampen da de hadde trøkk i den offensive delen av spillet. Men ingen tvil om at keeper Mollestad bidro i stor grad til seieren. Kaptein Fredrik Karlsen var også solid i comebacket sitt.

