Har trent 30 timer i uka for NM-gullet

UTØVERBLOGG: Jeg begynte med crossfit for omtrent to år siden. Jeg kom inn i sporten med et godt grunnlag fra mange andre idretter og hadde tidligere drevet med kajakk på et relativt høyt nivå (juniorlandslag). Min første trener, Tomasz Swiecki, som er en jeg respekterer høyt, tok kontakt og sa at han var villig til å coache meg gratis innen crossfit, om jeg var villig til å legge ned 100 prosent innsats og målet var å bli best i Norge. Vi avsluttet samarbeidet for en stund siden men jeg er veldig takknemlig for kompetansen og verdiene han har gitt meg.

Etter å ha drevet med crossfit en liten stund fant jeg fort ut at jeg hadde et talent innenfor sporten. Jeg var vant til store treningsmengder da jeg meldte meg inn i Flekkefjord Functional Fitness, og jeg begynte fort å trene crossfit to ganger daglig. Jeg synes det var utrolig gøy, og etter hvert som jeg ble bedre, bestemte jeg meg for å gå all in.

Jeg kvalifiserte meg til functional fitness-NM i fjor, men på grunn av smittesituasjonen ble det aldri noe mulighet til å konkurrere da. På dette tidspunktet lå jeg midt på leaderboardet blant utøverne som kvalifiserte seg, men da NM ble avlyst, bestemte jeg meg for å legge ned arbeidet som kreves for å prestere i toppen ved NM 2021.

Elsker variasjon

Jeg har hatt en treningsmengde på ca. 30 timer i uken, noe som tilsvarer fire-fem timer trening daglig. Programmet jeg følger nå innebærer at jeg trener to ganger til dagen mandag, tirsdag, onsdag, fredag og lørdag. Torsdager og søndager har jeg aktiv hviledag. Til og med på hviledager er jeg gjerne på gymmen opptil tre timer og sitter enten på sykkel for å skape blodsirkulasjon, tøyer med strikk eller masserer med foam roller/massasjepistol.

Jeg tror dette er svært viktig for å kunne holde opp intensiteten på treningen og unngå skader. Treningen innebærer vektløfting, gymnastikk, kroppsvektstrening, kondisjonstrening og en god del skadeforebyggende trening. I en sport som crossfit, der det er mye høy intensitet og kroppen får kjørt seg, er det er spesielt viktig med fokus på skadeforebyggende trening og mobilitet.

Den store variasjonen av alt man skal kunne er noe av det jeg liker aller best med functional fitness. Jeg trives utrolig godt med sporten og har det alltid gøy på trening. Målet mitt er å bli så god som mulig, og et av delmålene mine nå er VM i åpen klasse i løpet av 1–3 år. Det blir dessverre ingen VM for min klasse i år etter bestemmelse fra det internasjonale forbundet, noe som selvfølgelig er kjipt. Norge ville egentlig sende utøvere, men det gjør meg bare enda mer motivert for å jobbe på videre mot nye og enda bedre resultater. Jeg strever alltid etter å prestere bra i det jeg driver med, og når ting er gøy i tillegg, så kommer gjerne resultatene også.

Hjernerystelse

Oppladningen min til NM i år startet veldig bra. Vi hadde en ungdomssamling i juli der jeg var kjempegod form, men cirka to uker etter samlingen fikk jeg en kraftig smell i hodet på trening. Jeg mistet grepet i ringer som henger to meter over bakken og landet rett på hodet og nakken. Jeg hadde pådratt meg en ganske kraftig hjernerystelse og etter hvert begynte hodet å verke. Skjerm, sollys og mye støy gjorde hodet verre.

Jeg reagerte heller ikke veldig bra på trening og kjente at kroppen bare ble dårligere av å trene. Dette var utrolig kjipt og jeg begynte å stresse inn mot NM. Jeg måtte bare ta det rolig en periode, og jeg jobbet mye mentalt med meg selv. Cirka en måned før NM løsnet det, og jeg kjente endelig at kroppen responderte bra på trening igjen.

Da det var tid for å konkurrere, dro jeg inn til Stavanger og fikk låne hus og bil av tante. Det var digg å kunne hvile så bra i huset mellom slagene og ha tilgang på kjøkken for å lage mat. Pappa tok også turen inn, og han gjorde alt han kunne for at jeg skulle ha mulighet til å prestere best mulig. Jeg er vant til å gjøre så si alt på egen hånd, så å få så god hjelp av ham med matlaging, kjøring og annet var noe jeg satte utrolig stor pris på.

Gleder meg til nytt NM

På konkurransedager med flere events er det avgjørende å kjøre ned etter økter, tøye litt, få i seg drikke og mat så fort som mulig, og noe jeg gjør for rask og god restitusjon er å ta isdusjer. Jeg var svært godt fornøyd med gjennomføringen av NM og jeg følte jeg virkelig fikk vist hva jeg er god for. Jeg vant i øvelsene enduranse, skill, mixed og bodyweight og ble nummer to i strength og power. Det holdt til sammenlagtseier med 60 poengs margin på andremann.

Til neste år stiller jeg i åpen klasse med de aller beste gutta i landet, som er noe jeg gleder meg veldig til. Det blir skikkelig tøft, men jeg er veldig motivert for å jobbe på og gi dem en real fight.