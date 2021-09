VENNESLA: Fra sesongbeste første halvtimen, til sesongens første tap en drøy time senere. Så brutal kan fotballen være. Staal Jørpeland var opprykksfavoritter før sesongstart, men gikk på en skikkelig smell 0-5 hjemme mot Start 2 sist runde, og så ikke ut som de skulle reise seg i starten av lørdagens kamp. De utnyttet likevel vår ineffektivitet og våre feil i forsvarsspillet til sin fordel. Med hjemmeseier ville de vært så godt som hektet av i toppen av tabellen. I stedet ser det veldig jevnt ut bak oss. Vi leder tross alt fortsatt med tre poeng før MK skal spille søndag.

Vi startet kampen forrykende, kom rundt på kantene, fikk lagt gode innlegg, men avslutningene i starten var bare nesten gode nok. 17 minutter ut i kampen klaffet derimot alt. Sander Emanuelsen og Berry Gerezgi kombinerte på høyresiden, sistnevnte slo inn til Robert Våge Skårdal bak i feltet. Han la tilbake foran mål der Brian Stangnes Kjeldsberg fikk ganske mye plass å sikte på, og satte ballen opp i hjørnet for sitt første Vindbjart-mål.

Ny Toft-scoring

Kun to minutter senere presset vi på foran mål, og Jakob Toft viste frem målteften sin med scoring nummer seks for året, i sin sjette kamp. Peiwast Hama prøvde et skudd fra langt hold, ballen gikk via en motstander, endte opp i stolpen, og Jakob var på rett plass for å ekspedere returen forbi keeper. Berry var nære på fra skrått hold kort tid etter, og på dette tidspunkt så det egentlig bare ut som et spørsmål om hvor stor seieren skulle bli.

I stedet kom gjestene inn igjen i kampen med en redusering etter en halvtime på en perfekt utført 45 graders pasning fra dødlinjen og skudd i motsatt hjørne. Verre skulle det bli, noen minutter senere fikk de en gavepakke servert. Sondre Nordhagen ville spille ballen tilbake til keeper for å starte oppbygningen av et angrep fra en bedre posisjon. Dessverre sjekket han ikke først nøye nok hvor keeper Mathias Myrland Svendsen var plassert, og ballen trillet inn i det åpne målet.

Straffescoring avgjorde

Andre omgang foregikk for det meste som den første, utenom mål vår vei. Sjansene var der, mye avslutningene satt ikke. Enten var keeper nede og stoppet ballene som kom langs marka, eller så strøk ballen like utenfor eller over. Et kvarter ut i omgangen fikk gjestene straffespark, og storscorer Even Østensen sendte Mathias feil vei. Etter flere snuoperasjoner så langt i høst klarte vi denne gangen ikke å komme tilbake.

Vindbjart-trener Steinar Skeie oppsummerer:

– Et tap som er vanskelig å fordøye. Vi spiller i perioder veldig, veldig bra, og vi skaper mer enn nok store sjanser til å vinne kampen. I tillegg får Staal tre lettkjøpte mål. Da taper vi ufortjent mot et vanskelig og robust lag fra Vestlandet. Vi skal ta bygge videre på alt det positive vi har fra denne kampen og inn i den neste.

Se full kampfakta her