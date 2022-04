ARENDAL: Arendal har møtt flere sterke lag, men verken eliteserielaget Jerv (3-3) eller OBOS-ligalaget Stabæk (3-2) har klart å vinne mot årets utgave.

– Vi skal bli bedre enn i fjor. Og da ble vi nummer to, konstaterer trener Roger Risholt.

Han ser ingen grunn til å legge skjul på at målet i år må være å ta steget opp til OBOS-ligaen neste sesong. Men han vet også at det målet er enklere å uttale enn å nå.

Forrykende start

Mot Notodden brukte Arendal Fotball bare 21 sekunder på å score. Lynvingen Sander Lille-Løvø noterte seg for dagens første scoring. Bare et par minutter senere økte Ole Marius Håbestad til 2-0 på et skudd som Notodden-keeperen fomlet i mål. Sebastian Remme Berge ville også på scoringslista og sørget for 3-0 etter rundt 20 minutter, mens Sander Lille-Løvø noterte seg for dagens andre scoring etter ypperlig angrepsspill da han headet et innlegg fra Håbestad i mål fra kort hold.

Med 4-0 etter en halvtime var i realiteten det meste avgjort. Men kampen jevnet seg etter hvert ut, sannsynligvis først og fremst fordi Arendal ble redusert til 10 mann. Etter dommerens oppfatning sparket Mathias Johansen etter en motspiller i en situasjon der Arendal fikk frispark.

- Hodemist, mener Roger Risholt som konstaterer at han nå risikerer å måtte klare seg uten både Andreas Hellum og Mathias Johansen i sesonginnledningen.

Men bortsett fra dette, var det først og fremst mye å glede seg over i den skarpe, klare vårlufta på Norac stadion. Arendal Fotball framstår framoverrettet, aggressive og veldig målfarlige.

Lover moro

– Det skal bli moro å være publikum på Norac stadion i år, lover Roger Risholt, som erkjenner at man også kan bli sårbare bakover med det høye offensive presset han ønsker å skape med årets Arendal-lag.

– Når serien starter, så må vi nok i større grad kontrollere kamper der vi leder og ikke bare jage stadig flere mål, sa han på det interne klubb kick off-arrangementet som ble arrangert etter kampen.

Arendals femte scoring ble for øvrig scoret av Martin Torp.

Arendal starter seriespillet med hjemmekamp mot Odd 2 på Norac stadion 11. april kl. 18.