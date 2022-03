Idrettslaget Dristug hedret en rekke personer denne uka for deres gode innsats for klubben. Blant dem var Sondre Nordås, som mottok klubbens høyeste utmerkelse.

ÅMLI: Tirsdag gjennomførte vi årsmøte i Dristug på rådhuset i Åmli, med godt oppmøte sammenlignet med de siste årene.

Vi fikk i år gleden av å hedre personer som har stått på for idrettslaget. Sondre Nordås ble tildelt Dristugs høyeste utmerkelse, Hederstegn, både for en aktiv karriere på høyt nivå innenfor volleyball, og ikke minst for trener/lederarbeid i volleyballgruppa over mange år.

Lasse Gangsei, Sigmund Tveit og Inge Ringdahl kan nå titulere seg som æresmedlemmer av Dristug. Denne utmerkelsen kan gis til aktive medlemmer som har vært medlemmer i 40 år eller mer etter fylt 18 år. Alle tre har gjort en formidabel jobb for Dristug over flere tiår.

Lasse Gangsei (t.v.), Sigmund Tveit (i midten) og Inge Ringdahl er Dristugs nyeste æresmedlemmer. Foto: Stig Gjøvland Tveit

Vi vil også takke Lasse (sekretær) og Bjarte Nordås (kasserer) for en solid jobb i styret. Nå overlater de vervene til nye krefter som skal drive idrettslaget videre.

Lasse Gangsei (t.v.) og Bjarte Nordås ble takket for en solid jobb i Dristug-styret. Foto: Stig Gjøvland Tveit

Takk for en uvurderlig jobb som dere har lagt ned i Dristug.