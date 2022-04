Denne turen krever litt bilkjøring fra Kristiansand, men vi er ganske sikre på at dere føler det er verdt det når dere får se vidsynet fra toppen.

For å komme til startpunktet kjører man riksvei 9 nordover fra Kristiansand. Etter ca. 36 kilometer tar man av mot Bringsvær, som ligger i Vennesla kommune. Følg veien til parkeringen ved Bringsvær leirskole (ca. 4 kilometer) Fra parkeringen starter gåturen opp en bakke til selve leirskolen. Når du har passert leirskolen, ser du første skiltet til Robstadknuten. Turen er godt merket med skilt og blåmerker, og går på flotte skogsstier. Stiene er ofte våte, så vi anbefaler gode, vanntette sko. Turen er på til sammen 4,2 kilometer og velegnet til alle årstider.

På vei oppover passerer vi Varden på Visåshei, som ligger 488 m.o.h. Det er faktisk 3 meter høyere enn Ropstadknuten, men omgitt av skog som sørger for lite utsikt.

Utsikten blir enda bedre om du tar turen opp i det 6,5 meter høye tårnet som Midt-Agder Friluftsråd bygget i 2018. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Det er god utsikt fra Robstadknuten, men utsikten blir enda bedre om du tar turen opp i det 6,5 meter høye tårnet som Midt-Agder Friluftsråd bygget i 2018. På denne måten kommer vi turgåere over trærne på toppen og kan se fritt i 360 grader. Når været tillater det, kan du se havet, over 35 kilometer sørover. Du kan også på godværsdager se steder i hele 17 kommuner i Agder – fra Farsund i vest til Åmli i øst. Kort fortalt har du her panoramautsikt over indre Agder! På toppen er det også et kart der man kan hva som befinner seg i alle retningene og utlånskikkerter. I Ti på Topp-sesongen (3. april-16. okt.) blir innsjekk på turen her ved tårnet.

En tur i dette området kan også kombineres med en tur langs Fjellmannsveien som går forbi Bringsvær Leirskole. Dette er en mer enn 1000 år gammel ferdselsvei mellom Setesdal og kysten. Menneskene fra nord ble kalt fjellmenn eller dalemenn og dermed fikk denne stien navnet Fjellmannsveien. Det ble brukt mye kløvhester på turene her og slitasjen var stedvis så stor at vi den dag i dag kan se forsenkningen i landskapet etter mange føtter og hovers vandring mellom hav og hei.

Foto: Tommy Thorbjørnsen

Ønsker du en topptur til i området, anbefaler vi Oksla. Også denne turen er merket fra Bringsvær og gir god utsikt over indre Agder.

Tusen takk til Midt Agder Friluftsråd og deres frivillige som bidro til enda bedre utsikt for oss alle på toppen av Ropstadknuten.

God tur!