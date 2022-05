I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

ARENDAL: Dette var den første NM-kampen vår under navnet Arendal Fotball, i fjor het vi Arendal/Sørfjell. De første 30 minuttene mot Gimletroll var jevne og sjansefattige. Gradvis overtok vi initiativet og skapte noen halvsjanser rett før pause. I 2. omgang var vi best og scoret etter 50 minutter på et hurtig frispark fra Lisbeth Rothschild.

Vi fikk flere gode overganger og Rebekka Ausland hadde et skudd i tverrliggeren før hun etter 69 minutter rundet keeper Juliane Pettersen og økte til 2-0. To minutter på overtid skjøt Kaia Wilson ballen i nettaket og fastsatte sluttresultater til 3–0.

Nå håper vi virkelig at vi møter Amazon Grimstad i 2. runde, og gleder oss til trekningen. Amazon vant for øvrig 2-0 borte over 2. divisjonslaget Stahelle i sin NM-kamp.

Arendal jubler for scoring mot Gimletroll. Foto: MW Media

Gimletrolls spillende trener Isabella Hayes Sundby melder følgende til Lokalsporten:

– Et skuffende resultat for oss. Vi dominerte i den første omgangen, uten å skape farlige sjanser. Etter pause manglet vi litt konsentrasjon og gjorde tekniske feil som Arendal utnyttet. Vi ønsker Arendal lykke til videre i cupen og må nå fokusere på seriekampen mot Stabæk 2 lørdag.

