KRISTIANSAND: Årets Skageraksteve ble arrangert over to kvelder med varierende skyteforhold på Farvannet skytebane.

Lars Kristian Solheim fra Vegårshei skytterlag vant årets Skagerakstevne i klasse 3–5 med 345 poeng. Det var to poeng framfor Reidar Ågedal fra Grindølen skytterlag, og fire poeng framfor Mette Finnestad fra Søgne skytterlag.

I klasse V55 var det Jarl Stølen fra Farsund skytterlag som trakk det lengste strået. Han hadde 346 poeng og slo nestemann på lista, Håvard Forsdal fra Rise og Løddestøl skytterlag, på rangering med flere sentrumstiere.

Klasse 2 ble vunnet av arrangørens egen skytter, Tone Marita Ryen med 339 poeng.

Kikkertklassen ble vunnet av Alf Stensli fra Kristiansand og omegn skytterlag, og han tok like godt seieren i klasse HK416 også, da under HV-08 Agder og Rogaland.

Det var god deltakelse blant de eldste skytterne på 100m. I klasse V65 var det Øyvind Lilledrange fra Flikka skytterlag som vant med 349 poeng. Det samme resultat hadde vinneren i V73, Harald Englund fra Søgne skytterlag.

Det var gledelig å se mange deltakere i rekrutteringsklassene. Hele 13 deltakere i Nybegynner ung-klassen!

I Klasse Rekrutt fikk vi en lokal vinner i Anne Maren G. Homme med 342 poeng. 2.- og 3. plass gikk også til skyttere fra arrangøren, Erling Slettedal og Line Sjøberg.

Skjøt fullt hus

I klasse ER stakk Markus E. Lie fra Holum skytterlag av med seieren. Han var eneste skytter i dag med fullt hus 350 poeng! Dette var første gang at Markus fikk alle sine 35 skudd i tieren, og ble dermed et nytt medlem av 350 klubben. Gratulerer! Tett på plassene bak kom to karer fra arrangøren, Magnus Selland Skaiå og Knut Fredrik G. Homme kun, 1 og 2 poeng fra fullt hus.

Markus E. Lie sikret seieren i klasse ER etter å ha skutt fullt hus, og dermed oppnådd hele 350 poeng. Foto: Tone Wårøy Møll

Joar Vetle Modalsli Kongevold fra Flikka skytterlag vant klasse J med 346 poeng. Det var poenget framfor Heine Kleivkås fra Kristiansand og omegn og Mina Wårøy Møll fra Holum skytterlag.

Eldre Junior ble vunnet av Kristian Storenes fra Imenes skytterlag med 346 poeng.

I Nybegynner voksen var det Roar Engen fra arrangørlaget som stakk av med seieren med 242 poeng.

Arrangør Kristiansand og omegn skytterlag takker de 134 deltakerne fra 25 ulike skytterlag for frammøtet og velkommen tilbake.

