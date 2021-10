Målrekord og festfotball for Arendal

ARENDAL: Målsjansene kom på løpende bånd gjennom 90 minutter. Og det var det unge Rosenborg-laget som scoret kampens første mål før det var gått fem minutter av oppgjøret. Da langskuddet fra 18 meter suste inn utenfor Lars Jendals rekkevidde, hadde Arendal allerede hatt to kvalifiserte målsjanser. Og slik fortsatte kampen, selv om det tok litt tid før Arendal utlignet RBK-ledelsen.

Andreas van der Spa dunket inn 1–1 etter et drøyt kvarter, før Rasmus Lynge Christensen og Andreas Hellum i realiteten avgjorde kampen da de scoret hvert sitt mål etter henholdsvis 26 og 27 minutter.

Til pause stod det 4–1 etter at Preben Skeie satte inn omgangens siste mål etter drøye halvtimen.

Tre bytter i pausen

I pausen gjorde Roger Risholt hele tre bytter. Mathias Johansen og Redon Pllana kom inn sammen med 16 år gamle Mathias Skjævestad som fikk sin debut for A-laget på Norac stadion, da han overtok ansvaret mellom stengene for en småskadet Lars Jendal. 16-åringen fikk stort sett en rolig økt, mens Arendal offensivt fortsatte å skape sjanser på løpende bånd. Det endte til slutt med ni scoringer, noe som er rekord i 2. divisjon for Arendal Fotball. I den store sammenhengen er det da av mindre betydning av Rosenborg-ungguttene fikk med seg to nettkjenninger fra Arendals-turen.

God gjennomføring

– Jeg er veldig fornøyd med gjennomføringen, sier Roger Risholt etter storseieren.

– Vi spiller mot et meget ungt RBK-lag, så det er klart vi skal vinne en slik kamp greit. Men måten vi gjennomfører på er likevel veldig god. Det går mye raskere fremover med oss i denne kampen enn det vi har vist tidligere. Samtidig er vi også gode i gjenvinningene høyt på motstanderens halvdel. Vi fikk mye ut av denne kampen, selv om vi kanskje kunne scoret tre ganger så mange mål hvis vi hadde satt alle sjansene våre, sier Arendal-treneren.

Seks strake?

Med fire serierunder igjen, så finnes det fortsatt teoretiske muligheter for at Arendal kan hente inn både Skeid og Egersund som nå topper tabellen. Mye skal gå Arendals vei for at det skjer, men Roger Risholt er fast bestemt på at hans lag skal gjøre det som er mulig for å vinne de resterende kampene.

– Vi startet serien med seks strake seire. Derfor er det et naturlig mål å avslutte med en like sterk seiersrekke. Det får vi, dersom vi vinner de fire neste kampene, sier Arendal-treneren.

I de fire siste kampene møter Arendal disse lagene: Øygarden (B), Vard Haugesund (H), Odd 2 (B) og Egersund (H).

