Fryktet NM var over - vant gull

Sesongen 2018 er over og den har gått over alle forventninger. Målet før sesongen var å komme topp fem i NM sammenlagt, men vi skjønte fort at det kunne gå mye bedre enn som så.

Status før siste NM-runde på Gardermoen motorpark var sammenlagtledelse, og det med svært knapp margin. Etter fire av fem løp skilte det kun to poeng blant de tre første i sammendraget. Jeg hadde ett poeng forsprang på Jan Emil Wilsberg og to poeng på regjerende norgesmester Daniel Holten. Det var så godt som dødt løp, og den beste av oss tre ville ende som norgesmester.

Ødelagt motor

Jeg trengte en smertefri helg for at dette skulle gå veien jeg håpet på, men smertefri ble den aldeles ikke.

Jonny Loix

Lørdag morgen kjørte vi to treningspass. På det andre passet får jeg plutselig et problem med bilen. Jeg mister all motorkraft og bilen vil ikke gå. Det verste som kunne skje hadde skjedd, motoren var ødelagt. Jeg trodde allerede her at kampen om NM-tittelen var over, men heldigvis hadde vi med en reservemotor.

En stor gjeng med mekanikere fra flere team heiv seg på prosjektet med å bytte motoren før første omgang, og det gikk. Å skifte motor på bilen på kun én time er en kjempestor prestasjon, og dette gjorde at jeg fortsatt kunne kjempe om NM-gullet.

Tøff duell

Etter de innledende omgangene var jeg og Holten direkte kvalifisert til A-finalen, mens Wilsberg måtte ta til takke med B-finale. Wilsberg klarte ikke å avansere opp til A-finalen via B, så da måtte han ta til takke med bronse i mesterskapet og kampen sto mellom Holten og meg.

Før løpet ledet jeg med to poeng på Holten, men han kvalifiserte bedre enn meg i de innledende omgangene og situasjonen var snudd på hodet. Det jeg måtte gjøre i finalen var bare å komme før Holten i mål, så var gullet mitt. Men å kjøre fra en sjåfør som Holten er ikke bare bare. Han er som nevnt regjerende norgesmester og en veldig god og erfaren sjåfør, så jeg visste at her måtte alt klaffe.

Starten i finalen gikk og jeg kommer ut som nummer to med Holten som nummer fire. Etter tre runder hadde alle vært i alternativet der jeg kommer ut som nummer tre med Holten rett bak meg. Dette var allerede nok til å ta NM-gullet og det visste Holten. I kampen om å ta meg igjen gjorde Holten en liten feil som også ga ham en punktering.

Vant som et lag

Jeg kom inn som nummer tre i løpet, og er da altså årets norgesmester, mens Holten måtte ta til takke med 6.plass i løpet og sølv i NM.

Dette hadde aldri gått uten all hjelp fra mekanikere, sponsorer og støttespillere, så jeg må rette en stor takk til absolutt alle som gjør dette mulig. Dette gullet vant ikke jeg, dette vant vi alle sammen.

Nå ser jeg fram til en lang vinter der vi skal jobbe mye med bilen for å forberede oss til en ny sesong med nye utfordringer.