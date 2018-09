Varodd tredje beste klubb i Grenland Tyr Cup

PORSGRUNN: Mange sørlendinger stilte i det tradisjonsrike Grenland Tyr Cup. Stevnet kolliderte dessverre med Mandalitten, men svømmere fra Varodd, Grimstad og Vågsbygd gjorde mange sterke prestasjoner i kamp med svømmere fra Østlandet.

Varodd Svømmeklubb ble tredje beste klubb i poengsammendraget, klubbens jenter vant 4x100m fri mens guttene ble toer i tilsvarende stafett. I 8x50m fri mix (fire jenter og fire gutter) gikk klubben også til topps.

Selv om Malene Rypestøl nå svømmer for Team Sør og Vågsbygd viser klubben virkelig at de jobber jevnt og sikkert med sine aktive. Klubben stilte med 35 deltakere i Porsgrunn.

Nytt stort ryggtalent

15-årige Adina Lønseth Ringsbu fra Varodd vant bestemannsprisen i sin årsklasse med følgende sterke sprintserie: 50m rygg 30,13, 50m bryst 36,56, 50m butterfly 30,00 og endelig 50m fri 28,11. Om hun kan forbedre seg i ryggøvelsen fremover mot junior-NM, er hun med og kjemper om medaljene.

Privat

Like gamle Terese Syvertsen, også hun fra Varodd, kom seg helt ned i 4.42,13 på 400m fri og hadde i tillegg 50m fri på 28.44 og 100m fri på 1.02,15. Av gode Varodd-resultater tar vi også med 14 åringen Marie Hovda Kristensen som gjorde 100m fri på 1,02,65 og 50m fri på 28,91.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Privat

Cathrine Emilie Fagge (16) fra Lillesand har meldt seg inn i Team Sør/Vågsbygd og har Geir Thorstensen som trener. I Porsgrunn gjorde hun 100m rygg på 1.07.15 og 200m medley på 2.28.69. Hun blir uten tvil en viktig svømmer for Team Sør fremover.

Tøffe dueller

Jonas Oudalstøl fra Vågsbygd og Mats-André Andreason fra Grimstad hadde noen fine fighter i 14 årsklassen.

Jonas, som har sterke prestasjoner i ÅM landsfinale, gjorde sterke 4,25,85 på 400m fri og fulgte opp med 50m bryst på 34.27, 100m fri på 58.60 og 58.99 og kom helt ned i 2,24,83 på 200m medley.

Privat

Mats-André på side perset pent på 400m fri med 4.35.91 og hadde meget sterke tider på 100m butterfly (1,05,83) og 200m butterfly (2,28,38) og seiler opp som en god ÅM-svømmer allerede neste år.

Samme konkurranse fikk vi i 13-årsklassen hvor Oscar Erkleiv, Vågsbygd og Anton Mårtensson, Grimstad hadde noen flotte oppgjør. På 400m fri hadde Oscar 4.48.30 mens Anton var like bak med 4.48.79. Oscar kom helt ned i 2,35,98 på 200m medley mens Anton gjorde 100m fri på 1.00,21. Mye tyder på at også disse to guttene vil komme høyt i ÅM neste år.

Lovende trio

Trioen Marie Riiser Javnes, Helene Vestberg og Julie Askland Raanes, alle 12 år og fra Vågsbygd viste mye lovende svømming og perser jevnt og sikkert fra stevne til stevne. Maries 200m bryst på 3.06.38 og 200m medley på 2.51.48, Julies 200m rygg på 2.57,58 og Helenes 100m butterfly på 1.26.35 og 400m fri på 5.26,35 viser at de allerede klarer seg godt på de viktige ÅM-øvelsene.

Privat

Like gamle Elias Madsen, Varodd gjorde også pen fremgang i gutteklassen med 400m fri på 5.24.75 og 100m butterfly på 1,26,14.

Vi trekker også frem en 11-åring i fin fremgang. Ella Tjønsø fra Vågsbygd hadde pene 3,18,17 på 200m medley og 200m rygg på 3,11,83.

KSA stilte med 12 svømmere i dette stevnet, og for mange av dem var dette stevnedebuten.