Tobienborgs sjette strake KM-tittel

KRISTIANSAND: Laget tok sitt første kretsmesterskap i 2013, og har vunnet serien hvert år etter det. Nå er det seks pokaler på hylla til lagleder Inge Møretrø. Som vanlig gir vi spillere det meste av æren til ham. Det er også gøy å se at det langsiktige talentarbeidet til Tobienborg FK bærer frukter, år etter år. Man kan blomstre som fotballspiller, uansett alder! Godt og betryggende å vite.

Det så lenge ut til at Otra IL skulle kapre seriegullet i år, men slik gikk det ikke. Høstsesongen ble avgjørende. Etter å ha fått juling på Evje i juni, hvor vi reiste hjem med 0- 4 i sekken, mobiliserte laget inn mot seriefinalen 28. august. En intens kamp endte med solid Tobienborg-seier 5-0, og tabelltopp som holdt seg sesongen ut.

Da var det over for i år. Takk til Otra, Tigerberget og Just for en fin sesong! Vi avsluttet med bare fire lag i serien. Det betyr at hvert lag kun fikk spille seks tellende kamper. Vi skulle gjerne vært flere.

Nå er det snart tid for den tradisjonelle sesongavslutningen for Tobienborg oldboys, med en altfor stor og dyr pokal til årets spiller. Noen ting blir man aldri for gammel til.