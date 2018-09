Fløy-tap i Oslo

OSLO: Fløy startet lørdagens kamp noe nølende og usikkert. Pasningsspillet satt ikke og man havnet på mellomdistanse ved flere anledninger. KFUM spilte seg til flere farlige sjanser de første 20 minuttene, men var ikke aggressive nok i avgjørende situasjoner. Dardan Dreshaj hadde en god mulighet etter ni minutter da han kom gjennom i god posisjon. men keeper kom ut og reddet fint.

Midtveis i omgangen tok Fløy over intiativet, og var meget nære på å ta ledelsen ved et par anledninge. Etter 21 minutter driblet Magnus Hallandvik tre KFUM-spillere i "telefonkiosken" og ga pasning i rom til Lasse Sigurdsen som avsluttet fint, men keeper reddet glimrende. Like etter kom Torje Wichne fri inn fra kanten og avsluttet like utenfor bortre stolpe.

Se høydepunkter fra kampen:

Så etter 35 minutter kom Lasse alene gjennom med keeper, som felte Lasse like utenfor 16-meteren. Keeperen fikk gult kort, her kunne utvilsomt dommeren tatt opp det røde. Og "som vanlig" var Henrik Andersen sikkerheten selv på frispark fra det holdet, og la ballen nydelig i krysset. For øvrig fikk Fløy mange dødballer som man ikke klarte å omsette til sjanser.

Omgangen ebbet ut med Fløy-ledelse, der lagene hadde overtaket hver sin halvdel.

Andre omgang åpnet katastrofalt for våre gutter. Allerede i første minutt utlignet vertene etter at de kom fri på vår høyreside og fikk lagt inn, og etter en del klabb og babb havnet ballen i nota. Etter 54 minutter fikk KFUM tildelt straffe etter klikk-klakk spill i 16-meteren. Straffen så meget tvilsom ut så lenge Andreas Hoppestad var først på ballen.

Etter scoringen jevnet kampen seg ut, og kampen sto litt og vippet. Fløy produserte imidlertid lite sjanser, den største hadde nok Henrik Andersen da han skjøt i en KFUM-spiller i god posisjon etter corner.

Så ble kampen avgjort i det 87. minutt da KFUM scoret etter frispilling fra vår høyreside. Etter scoringen kom en bra sluttspurt av våre gutter der Jakob Toft var nær ved å score etter corner.

KFUM vant til slutt en fortjent seier selv om kampbildet kunne vært et annet dersom de hadde fått keeperen utvist tidlig i kampen. Henrik Andersen får et ekstra pluss for nydelig scoring og i perioder godt midtbanespill. Ros også til Omar Markovic som var den som ville mest i denne kampen.

Da er det bare å glede seg til et skikkelig sekspoengsoppgjør hjemme mot Vålerenga 2 mandag 17 september kl. 17.

Fløy stilte med følgende lag: Andreas Hoppestad, Torje Wichne, Nils Petter Andersen, John Olav Norheim, Omar Markovic, Henrik Andersen, Tony Hieu Vo (Jakob Ertzeid Toft 63 min), Sebastian Fredriksen(Magnus Ask Mikkelsen 81 min), Magnus Hallandvik, Dardan Dreshaj ( Christoffer Myhre 74 min) og Lasse Sigurdsen.

Dommer: Henrik Andre Grenå Pettersen, Gresvik

Gule kort: Tony Hieu Vo og John Olav Norheim

Scoring Fløy: Henrik Andersen (35 min)

Tilskuere: 150 - derav mange Oslo-baserte Fløyvenner.