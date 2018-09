Historisk roundnet-turnering i Kristiansand

Turneringen blir spilt på Dønnestad Stadion, som også er baseballaget Kristiansand Suns baseballklubbs hjemmestadion. 14 lag deltar, primært lokale lag, men også lag fra Oslo og Danmark.

Roundnet er en sport som ofte refereres til som spikeball, fordi det meste roundnet-utstyret er laget av et amerikansk selskap som heter Spikeball. Konseptet roundnet er ganske likt beachvolleyball. Det er to spillere per lag og med maksimalt tre berøringer per besittelse. Spillet begynner med en serv som spretter av et lite trampolineformet nett til spilleren overfor dem.

I stedet for en ball som går over nettet, som i volleyball, endres besittelsen når ballen spretter av nettet. Mottaksteamet har da tre berøringer for å få ballen tilbake til nettet. Når laget slår et uimottakelig skudd, får man et poeng. Hvis ballen treffer kanten av trampolinen, bommer på nettet eller spretter dobbelt, mottar det andre laget poenget. Det er ingen sider og ingen grenser, slik at spillerne kan slå ballen 360 grader.

Se video her:

Roundnet er den sporten som vokser raskest i USA, med tusenvis av spillere og hundrevis av nasjonalt rangerte lag. Sporten vokser nå i Europa, spesielt i Tyskland, Belgia og England. Det tredje årlige European Roundnet Championships er 29. september i London, England.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Roundnet vokser også i Norge med mange som spiller på ungdomsgrupper, universiteter og folkehøyskoler. Det er en Facebook-side som heter "Roundnet Norway", som brukes til å samle folk og fremme roundnet-sporten.

Turneringen denne lørdagen starter klokka 11 og slutter klokka 17. Enhver som er nysgjerrig, er velkommen til å komme ut og se på eller til og med teste ut spikeball med et pickup-spill på siden. Hold deg oppdatert for kommende turneringsresultater og et sammendrag av dagen. Ser frem til en flott dag med roundnet!