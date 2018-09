Duo sikret ny Vindbjart-seier

VENNESLA: Høsten er kommet, fotballsesongen nærmer seg slutten og Vindbjart fosser videre i kampen om seriemesterskap og opprykk fra 3. divisjon. Med kunstgresset som er skrellet opp fra Umbrobanen i bakgrunnen ble det en solid seier 2-0 mot Staal.

Fakta: Kampfakta Vindbjart – Staal Jørpeland 2-0 3. divisjon menn avd. 3 Vindbjart: Johnny Kristiansen Borden, Daniel Tveitaa Johansen (Øyvind Løkkebø Gausdal fra 64 min.), Christian Beqiraj Follerås, Halvor Hovstad, Sondre Nordhagen, Børge Engesland, Kjetil Myrvold, Simen Aanonsen, Magnus Langerud, Markus Nyhus (Martin Gardiner fra 80 min.), Berry Gerezgi (Stian Aabel fra 72 min.) Ikke benyttet: Halvor Homme, Antonio Benitez, Ishan Skårdal og Lasse Næss. Ingen gule/røde kort.

Med et tidlig ledermål så seieren ganske komfortabel ut hele kampen. Våre største rivaler i kampen om tittelen spilte og spiller etter oss, og selv om det så positivt ut da telefonene ble sjekket for oppdateringer fra Kristiansand og Donn-Sola dro rogalendingene til slutt i land tre poeng, og tok tilbake serieledelsen, ett poeng foran oss. Ørn Horten kan komme opp i ryggen, men to poeng bak, med seier mot Egersund 2 søndag.

Stian Bøe

Med en god vind som skiftet både retning og kraft ble det en litt uryddig start på kampen, men et av innleggene fra Berry var presist og Børge Engesland stupte inn 1-0 etter seks minutter. Resten av omgangen hadde vi et klart overtak, men Staal forsvarte seg bra og med fysikken sin stanget og blokkerte de det meste vi angrep med. Fremover kom de bare med et par halvsjanser, Johnny Kristiansen Borden trengte ikke å stoppe noen baller.

Markus Nyhus fikk et par muligheter til å øke ledelsen etter pause, men en utrusende keeper og en for spiss vinkel da han rykket seg fra forsvaret stoppet skåring. Etter en drøy time kom hans spisskollega Øyvind Løkkebø Gausdal inn og dyttet Markus ut på kanten.

Stian Bøe

Vi vet hva Gaus er god for, og det tok bare fire minutter før han var på plass foran mål da Simen Aanonsen elegant tok ned et innlegg som egentlig så fortapt ut. En liten dragning, og pasning inn til Gaus, og 2-0 og litt bedre følelse etter at gjestene hadde hatt sine største sjanser i kampen litt tidligere.

Unguttene Stian Aabel og Martin Gardiner kom også innpå, men ingen av lagene kom egentlig til store sjanser før Gaus kom seg rundt på kanten og la ut til Magnus Langerud. Keeper kom seg raskt nok ned og reddet, men dommeren blåste av like etter.

Se høydpunkter, filmet og redigert av Eva Skeie:

Tre poeng, seier, og elleve seire på tolv kamper siden vi tapte 2-3 hjemme mot Start 2 på siste kampen på kunstgressbanen. Nettopp Start 2 er motstander neste gang i det som blir vår første kamp på Sør Arena. Mandag 8. oktober, klokka 19, enkel reisevei for alle venndøler, ingen enkel motstander, derfor trengs støtte fra tribunen. Møt opp!