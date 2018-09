Min far Ernst Atle har drevet med bilcross og rallycross i mange år. Da jeg var åtte år, fikk jeg min første gokart og som niåring begynte jeg å kjøre gokartløp. Høydepunktet mitt fra gokartkarrieren er bronsemedaljen jeg fikk i norgescupen for junior 60 i 2014.

I fjor begynte jeg å trene med bilcrossbil på bane. I vinter kjøpte vi en rallycross junior-bil, en Honda Civic 1,6L med over 200 hk og det er denne bilen jeg har brukt i norgescupen for rallycross junior.

Rallycross junior-klassen kan man kjøre fra man er 15 til man er 21 år. Cupen har gått over fem runder, der alle løp er tellende og man samler poeng i både innledende omganger og plassering i finalene.

Første runde gikk på Momarken. Her slet jeg med å holde følge med de beste, men klarte å komme gjennom en B-finale og opp i en A-finale og kom i mål på en fjerdeplass.

Andre runde gikk på Grenland, her slet jeg også med å følge de beste i de innledende rundene, helt til vi fant en løs ledning på motoren, da kjørte jeg inn til en beste tid, dette gjorde at jeg så vidt klarte å kvalle meg direkte til A-finalen. Finalen gikk som en drøm og jeg tok min første seier.

Tredje runde gikk på Flisa, her klarte jeg å kjøre jevnt i alle innledende runder og kvalla meg igjen direkte til A-finalen og igjen var det jeg som dro det lengste strået og sto på toppen av pallen.

Fjerde runde gikk på min hjemmebane som er hos NMK Konsmo, men her var jeg uheldig i første innledende runde. Kjørte inn i noe som slo inn i hjulet og hånden ble med rattet en runde. Dette førte til brudd i venstre håndledd og tommel, men med hjelp fra stram støttebandasje klarte jeg meg gjennom de neste omgangene og kom meg til A-finalen.

I A-finalen røk sperra i girkassa, dette gjorde at bilen tuslet rundt banen og fordi andre var mer uheldige enn meg og fikk stopp på bilene sine, klarte jeg å få en ny fjerdeplass.

Femte runde og finalerunden gikk på Gardermoen og dette må sies å være den gøyeste og beste helgen for min del. Denne banen passet meg utmerket. Her tok jeg beste tiden i alle fire omgangene og stod med første sporet i A-finalen. Her dro jeg starten og ledet fra start til mål. Jeg vant denne avslutningshelgen suverent.

Etter alle disse rundene manglet jeg kun to poeng på å vinne hele cupen, men jeg vant sølvet og er strålende fornøyd med det. Det er mye mer enn jeg hadde håpet og trodd jeg skulle klare da vi startet i vår. Nå gleder jeg meg allerede til 2019-sesongen.